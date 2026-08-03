三步造鞋颠覆传统工艺 温州3D打印鞋火热“出圈”
聚鞋优品鞋样陈列室正在展示3D打印鞋生产过程。林迎颖 摄
温州网讯 “哒哒哒”……清脆的打印声此起彼伏，近日，在温州鞋都设计师协同创新中心（以下简称“协创中心”）的实验室里，神奇一幕正在上演：新型材料的液体池里，一双双造型新潮、结构灵动的3D打印鞋，缓缓“浮出水面”，科技感拉满。
没有繁杂流水线，不需要太多工人，设计、打印、后处理——仅需三步即可完成一双鞋的打印全流程，颠覆了传统制鞋一百多道工序的生产模式。
依托AI黑科技+OPC科创抱团模式，温州小型科创团队，轻松扛起千人级产能。小团队撬动大产业，轻创新颠覆重制造。据介绍，包括聚鞋优品科技有限公司在内，温产3D打印鞋普遍火热“出圈”，多家厂商订单早已排到两个月之后。
数智赋能
温州鞋闯入一片新蓝海
当百年传统鞋业遇上3D打印黑科技，技术打破了工艺桎梏，解锁了超多新可能。在协创中心，不少小微科创企业逆袭突围，浙江聚鞋优品科技有限公司3D打印技术最为吸睛。
走进3D打印制鞋车间，一改传统鞋企流水线工序繁多、履带运转的模式，数台智能打印设备有序排布、自动化作业，生产环节仅需技术人员调试设备参数，打印完成后经过简单打磨等处理，数小时即可完成成品出品，高效便捷。
早在2013年，耐克就已率先推出配备3D打印鞋钉的足球战靴，拉开运动品牌探索该项技术的序幕。但受制于打印效率、材料成本等难题，长期以来国内外鞋企一直难以实现3D打印鞋的规模化落地。随着数字技术迭代，今天，3D打印鞋正从概念产品迈入小规模商业化阶段，应用集中于高端运动鞋、潮流鞋款与定制鞋垫。依托免开模、结构设计灵活、支持足部个性化定制等优势，温州、江苏等国内制鞋产业集群纷纷布局试水。
“近年来随着AI技术的兴起，我逐步尝试将AI鞋类设计和3D打印鞋结合，却不想闯入了一片新蓝海。”聚鞋优品负责人殷刚是一位新温州人，在温州从事制鞋产业有二十余年，如今已打通从智能设计到成品打印的全链路，在数字化制鞋领域走出了一条新路。
据介绍，目前聚鞋优品已成功自主研发AI鞋类数字化设计研发系统，可通过智能建模算法精准优化鞋型结构、适配人体工学，该系统还入选了浙江省人工智能赋能制造业典型案例。同时，公司团队不断自主迭代升级3D打印专用设备，实现制鞋软件、核心硬件的自主可控，筑牢技术壁垒。
上下游协力
推动3D打印技术落地开花
3D打印鞋的卖点在于它的科技感和透气性。记者观察，3D打印鞋属于一体成型，鞋面和鞋底均由蜂窝状构成，整只鞋有超过2800个透气网孔，科技感十足。依托AI优化建模，鞋子曲线符合人体工学，搭配高分子材料，穿上鞋子弹性十足，透气舒适。
做出透气而又舒适的鞋子殊为不易。长期以来，行业发展瓶颈很大程度上集中在核心材料领域——高端制鞋材料，制约着国内3D打印鞋产业的落地与普及。
为打破3D打印制鞋的材料技术瓶颈与海外技术垄断，浙江华峰新材料有限公司经过多年技术攻坚，研发出耐弯折、高回弹新材料，聚鞋优品与华峰深度联合攻关，迭代研发出3D打印制鞋专用新型高分子材料，耐折次数可达十万次，有效解决了海外同类材料成本高、耐水解性差的行业痛点。
技术的突破不仅体现在材料与量产层面，也体现在数字化设计的升级上。在协创中心三楼研发工作室，OPC鞋壳网负责人、资深鞋类设计师轩勤治正专注打磨3D打印厚底潮鞋，精细化优化产品线条弧度与版型细节。深耕鞋类设计行业多年，他将传统鞋样设计经验与AI技术深度融合，打通了鞋业数字化设计的技术壁垒。
“定制3D打印鞋的核心难点，在于快速建模和即时迭代修改。”轩勤治介绍，当下消费者对新潮厚底鞋的线条、版型细节要求严苛，传统设计模式下，一款定制鞋的建模工作至少需要半个月，即便只是细微调整，也需要推翻重来，不仅耗时费力，还大幅拉高了设计成本。而依托AI技术赋能，如今整套3D打印鞋定制设计流程仅需1至3天即可完成，设计效率实现质的飞跃，完美适配当下鞋业小批量、快迭代、高灵活的市场节奏。
在协创中心，行业上下游联动的氛围极为浓厚，这里集聚了各类科创企业，企业间空间距离近，无需繁琐对接，上下楼即可完成沟通洽谈、资源互通、技术协作。这一模式有效破解了新兴领域企业单打独斗、资源分散、技术壁垒高、协作成本高的发展困境，形成了抱团发展的产业格局。
以点带面
3D打印无缝融入“中国鞋都”
“订单早已排满，目前3D打印鞋的订单已经排到两个月后。”殷刚欣喜地告诉记者。随着各项技术难题的突破，3D打印鞋正快速融入温州鞋业的全域产业升级的大局之中。目前，聚鞋优品的核心技术已广泛赋能温州多家知名鞋企，为行业提供成熟的3D打印鞋技术合作方案，许多温州头部鞋企品牌的货架上也频频出现款式各异的3D打印鞋产品。
“3D打印鞋还可以根据客户需求，实现定制，非常灵活。”殷刚介绍，最近他还在尝试利用3D打印鞋开启海外市场布局，走一条技术创新、产业升级、市场出海的特色发展之路。
“依托完整的产业链，温州3D打印鞋技术领跑全国。”温州市鞋革行业协会秘书长叶浩寄分析，当前国内外3D打印制鞋技术均处于起步阶段，温州凭借自主创新技术，有效控制生产成本，将3D打印鞋市场售价稳定在800至1000元，收获了众多年轻时尚消费者的青睐，为传统鞋业转型升级提供了全新范本。
来 源：温州日报
温州3D打印鞋火热“出圈”
记者 林迎颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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