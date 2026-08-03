暑假里，温州市体育运动医院迎来众多青少年学生

温州日报 2026-08-03 10:10:00

温州市体育运动医院自6月30日正式启用至今门诊量已达1.4万人次，运动康复治疗服务人次近万人，开出运动处方500余张，其中一半以上是青少年学生。

温州网讯 暑假里，新近启用的市体育运动医院迎来了许多青少年学生，他们在这里接受脊柱侧弯矫正、体态不良矫正、运动损伤康复等项目的服务。温州市体育运动医院自6月30日正式启用至今门诊量已达1.4万人次，运动康复治疗服务人次近万人，开出运动处方500余张，其中一半以上是青少年学生。

据悉，该医院依托温州市中西医结合医院建设，一期面积超6300平方米，设置六大功能区，配置40张运动损伤专科床位，提供急诊急救、健康管理、运动损伤诊疗、科学运动评估、特色康复养护等全方位服务，能够满足市民日常运动就医、专业运动员康复、突发运动伤病救治等多元需求。

医院拥有全市唯一的运动医学中心，不仅开设了全国首批科学健身联合门诊，开展运动创伤诊疗、运动保障与康复等专业医疗服务，更已深度参与浙BA等多项大型赛事的医疗保障工作，积累了丰富的实战经验和良好的行业口碑。

来 源：温州日报

记者 郑鹏 通讯员 叶娇慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com