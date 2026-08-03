暑假里，温州市体育运动医院迎来众多青少年学生
温州日报 2026-08-03 10:10:00
温州市体育运动医院自6月30日正式启用至今门诊量已达1.4万人次，运动康复治疗服务人次近万人，开出运动处方500余张，其中一半以上是青少年学生。
温州网讯 暑假里，新近启用的市体育运动医院迎来了许多青少年学生，他们在这里接受脊柱侧弯矫正、体态不良矫正、运动损伤康复等项目的服务。温州市体育运动医院自6月30日正式启用至今门诊量已达1.4万人次，运动康复治疗服务人次近万人，开出运动处方500余张，其中一半以上是青少年学生。
据悉，该医院依托温州市中西医结合医院建设，一期面积超6300平方米，设置六大功能区，配置40张运动损伤专科床位，提供急诊急救、健康管理、运动损伤诊疗、科学运动评估、特色康复养护等全方位服务，能够满足市民日常运动就医、专业运动员康复、突发运动伤病救治等多元需求。
医院拥有全市唯一的运动医学中心，不仅开设了全国首批科学健身联合门诊，开展运动创伤诊疗、运动保障与康复等专业医疗服务，更已深度参与浙BA等多项大型赛事的医疗保障工作，积累了丰富的实战经验和良好的行业口碑。
来 源：温州日报
记者 郑鹏 通讯员 叶娇慧
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
活力中国调研行丨浙江温州一站式打造海上风机产业链外地媒体看温州08-02
-
防御台风“白海豚”，温州发布最新通知社会08-02
-
洞头大沙岙“换装”归来社会08-02
-
帅到“炸”场超燃出圈！零距离直击警营开放日让“藏蓝梦”照进现实社会08-02
-
龙港市场体制一体化破冰 加快城乡要素双向流动！社会08-02
-
19年！海城街头那个“不睡觉”的伏茶摊社会08-02
-
乐清有个“OPC”音乐村 年轻人扎堆当老板社会08-02
-
百余名“萨友”同台“飙”技！温州这场音乐盛宴致敬“八一”科教文体08-02
-
永嘉乱弹文化旅游季好戏连台 非遗民俗带火乡村文旅社会08-02
-
与死神赛跑！苍南120极速抢救心跳骤停患者社会08-02