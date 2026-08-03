温州日报 2026-08-03 08:18:00

今年以来，文成县周壤镇深入践行“四下基层”要求，推行“下访+”工作法，推动年轻乡镇干部全员下沉基层村社，尽快掌握村情民意，在脚步向下中交出一份干部成长与基层善治共进互促的答卷。

年轻干部在村中开展下访。赵金铃 提供

温州网讯 今年以来，文成县周壤镇深入践行“四下基层”要求，推行“下访+”工作法，推动年轻乡镇干部全员下沉基层村社，尽快掌握村情民意，在脚步向下中交出一份干部成长与基层善治共进互促的答卷。

周壤是偏远山区侨乡，超七成家庭有亲属旅居海外，“一老一幼一困一侨”重点群体诉求多、覆盖面广。该镇将辖区划分为12个走访网格，由班子成员分片带队，全体年轻干部编组入格，和经验丰富的老同志开展结对，明确每位干部每周进村下访不少于10户；为年轻干部配套制订《干部入户实操手册》，分走访场景细化不同群体沟通要点；制订《民情一表通》，整合平安排查、矛盾调处、政策直达、民生服务等基础任务和近期工作重点，由干部带表格入户，一次走访完成多项信息采集更新；每季度评选“下访之星”，围绕诉求办结、矛盾化解、回访满意等指标检验走访实效。

“下访+”工作法，首先解决了年轻干部进村入户“张不开口”的通病。“00后”驻村干部李湘相第一次入户时站在门口手心都是汗，不知道开口说什么。三个月后，村里谁家老人吃什么药、谁家孩子在哪里打工、谁家房子雨季容易渗水，她都清清楚楚。这套工作方法也在关键时刻派上用场，之前防御台风“巴威”中，驻村干部林银炜根据表格，第一时间上门找到房屋老旧、行动不便还患有糖尿病的赵阿婆，动员她迅速转移，还顺手帮老人收拾好胰岛素，让她带上必备药品投亲靠友。

这套工作方法更助力年轻干部从个例中梳理共性需求、推动从整体上破题基层治理。针对侨眷家庭普遍反映的假期孩子无人看管难题，镇干部依托“侨雁妈妈”志愿队伍，开辟“一点半课堂”服务阵地，在周末及暑期开设手工制作、非遗体验、观看红色电影等课程，让全镇所有村社的“小候鸟”都有处可去、有伴可玩。

在“下访+”工作法带动下，周壤镇已基本形成“户户有人访”的格局。今年以来，该镇流转代办医药购买等民生事项287件，办结率达百分之百。推动城乡居民养老保险提档工作提质增效，其中2000元及以上中高档次缴费占比居全县第一。从超百户侨眷家庭中收集养老服务、文化惠民等方面意见建议80余条，同步解决海外侨胞各类诉求37件。

来 源：温州日报

原标题： 文成周壤实行“下访+”工作法 推动年轻干部深入基层解决问题

记者 张睿 通讯员 叶晨茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com