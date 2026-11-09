冒用张伯礼院士身份带货！小红书通报：永久禁言

北京日报客户端 2026-11-09 16:34:00

编造民生健康谣言，误导大众认知；冒用专业身份背书，散播伪科学论调；滥用人工智能技术，炮制虚假健康科普内容；虚构康复成效、夸大产品疗效，诱导群众私域消费……这四类是当前科普健康类网络谣言中的突出问题。

为落实中央网信办“清朗”系列专项行动部署要求，在上海市委网信办的指导下，小红书已于11月4日启动为期两个月的“清朗·整治科普健康类网络谣言”专项行动，集中治理科普健康类网络谣言类四方面的突出问题，维护真实、科学、可信的社区内容生态。

截至目前，平台已累计处置涉及科普健康类网络谣言的笔记574篇，评论205条，违规账号18个。专项期间，平台查处多期典型违规内容：

·编造民生健康谣言，误导公众认知。账号“小*9”编造“净水器中阻垢剂会导致骨质疏松”，账号“绍*伽”编造“孕期摸肚子会导致脐带绕颈”，此类内容传播缺乏科学依据的健康风险信息，误导公众认知。平台已下架相关内容，并对违规账号予以永久禁言。

·冒用专业身份，传播伪科学观点。账号“小*2”借张宏冰教授身份进行商业背书，夸大产品疗效，账号“新*肤”，冒用张伯礼院士身份为商品带货，此类内容未经授权使用专家学者身份进行虚假商业背书，误导消费判断。平台已下架相关内容，并对违规账号予以永久禁言。

·滥用人工智能技术，生成健康科普谣言。账号“小*3”利用AI仿冒名人及亲属进行虚假营销带货，平台已下架相关内容，并对该账号予以封禁；账号“同*买”利用AI技术造谣名人患病，并进行带货，平台已下架相关内容，并对该账号予以永久禁言。

·虚构康复案例、夸大疗效，诱骗私域消费。账号“冥*0”夸大冥想疗效，编造“半年冥想癌细胞消失了”，账号“小*”虚构康复案例，引流到群聊，此类内容通过夸大疗效、编造康复经历等方式，影响用户对正规诊疗的判断。平台已下架相关内容，并对违规账号予以永久禁言。

专项行动期间，平台将加强排查治理，强化谣言识别、拦截与溯源处置。针对医疗健康、保健品类直播及相关商品，将加强资质核验、内容和商品信息审核，清理下架违法违规商品。

平台将进一步强化医疗科普等账号身份与资质核验，推动账号清晰展示资质信息，加强对AI生成合成涉健康内容的识别。对排查发现的违法违规内容、账号及相关机构，平台将依法依规从严处置，并定期公布典型案例及治理进展。

本文转自：温州新闻网 66wz.com