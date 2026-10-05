北京市民国庆假期观版画展了解“国之重器”

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10月4日，正在位于北京的中国国家画院美术馆内举办的“国之重器——新时代建设成就主题版画作品展”吸引市民利用国庆假期前往参观。此次展览是国家艺术基金资助项目，由中国国家画院主办，汇聚全国43位优秀版画艺术家在航天、核工业、航空、船舶、兵器、电子六大领域创作的46件优秀作品，涵盖木刻、铜版、石版、丝网版画及综合版画等多种形式。图为观众参观一幅以中国三艘航母为主题创作的版画作品《深蓝征程》。中新社记者 侯宇 摄