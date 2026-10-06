三名科学家获2026年诺贝尔生理学或医学奖

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？10月5日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2026年诺贝尔生理学或医学奖公布现场，三名获奖科学家的照片和名字显示在大屏幕上。瑞典卡罗琳医学院10月5日宣布，将2026年诺贝尔生理学或医学奖授予美国科学家卡尔·戴塞罗思、德国科学家彼得·黑格曼和格奥尔格·内格尔，以表彰他们在光门控离子通道和光遗传学方面的发现。新华社记者 吕优 摄