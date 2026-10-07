健康真相NO.715丨三文鱼到底能不能生吃？

“人民日报”微信公众号、人民日报健康客户端 2026-10-07 15:07:30

肉质鲜美、营养价值高、富含蛋白质……三文鱼凭借这些美名，同时俘虏了不少营养专家和吃货们的心。

近年来，话题“三文鱼能不能生吃”频频引发热议。市面上，有些三文鱼标签标注的是“加热后烹饪食用”，有些则是“开袋即食”。那么，到底三文鱼能不能生吃？

01 能不能生吃关键看执行标准

目前，我国的三文鱼产品通常涉及两个常用国家标准。

一个是《食品安全国家标准鲜、冻动物性水产品》（GB2733-2015），适用于鲜、冻动物性水产品，包括海水产品和淡水产品，主要检测指标为挥发性盐基氮、组胺、污染物限量、贝类毒素，未对寄生虫、微生物作要求。执行这个标准的产品不能生吃，包装通常标注“加热后烹饪食用”。

另一个是《食品安全国家标准动物性水产制品》（GB10136-2015，以下简称GB10136），适用于以鲜、冻动物性水产品为主要原料，添加或不添加辅料，经相应工艺加工制成的水产制品，包括即食动物性水产制品、预制动物性水产制品以及其他动物性水产制品。

其中，关于即食动物性水产制品，GB10136不仅对沙门氏菌、副溶血性弧菌等致病菌制定了严格限量标准，同时规定吸虫囊蚴、线虫幼虫等寄生虫“不得检出”。

不过，不是所有执行GB10136的水产制品都可以即食，比如盐渍鱼、冷冻挂浆处理的半成品和咸鱼干等水产干制品都需要烹煮后食用，可生食的只有执行GB10136标准的即食动物性水产品。

判定能否生食，除了看一下是否执行GB10136标准外，同时还需明确包装标注了“可生食”或“即食”等字样。

02 生吃三文鱼后，肚子不舒服？

一般来说，通过正规渠道买来的可生食三文鱼，寄生虫感染风险很低。不少人生吃三文鱼后觉得肚子不舒服，大概率是细菌感染。

工具污染

切生鱼片的刀和砧板不干净或清洁不到位，由于未经加热直接食用，很容易引起细菌感染。

储存不当

三文鱼未及时冷藏，很容易因温度过高而滋生细菌，在冰箱里储存时间过长也会导致细菌超标。

个人体质

不过，也有人胃肠道天生脆弱，吃生冷食物后会出现腹部不适。

03 蘸芥末、醋，能杀菌杀虫吗？

如果担心生食三文鱼不舒服，就尽量加热后再吃，孕妇、婴幼儿、老年人、免疫力低下者尤其要注意。

需要特别提醒的是，蘸芥末、醋根本无法有效杀灭细菌和寄生虫。

真正可靠的方式除了工业级深层冷冻，普通家庭只能通过彻底加热（食物中心温度达到70℃以上）的方式来处理。（受访专家：中国注册营养师 李靓莉）

来源：“人民日报”微信公众号、人民日报健康客户端

原标题：三文鱼到底能不能生吃？

本文转自：温州新闻网 66wz.com