突然收到“自己的不雅照”？先别脸红，这是新型PS敲诈！

平安龙湾 2026-10-11 14:37:20

近期，我区公安机关接到部分群众反映收到可疑短信、邮件，信息内附有经过技术处理的头像不雅照片及视频，并以此进行敲诈勒索钱财。此类骗局诈骗分子利用PS、AI照片合成等图像处理技术伪造虚假照片，对受害人实施恐吓，利用受害人惧怕隐私曝光、影响名誉的心理实施勒索。为筑牢群众反诈防线，切实保护人民群众财产安全，龙湾公安预警提示：

诈骗手法深度分析

信息搜集：诈骗分子通过社交平台、公开公示信息、公共网络等渠道，窃取受害人照片、身份、职业、住址、联系方式等精准信息。

伪造素材：利用PS修图、AI换脸技术，将受害人肖像合成至不雅影像中，制作以假乱真的虚假照片、视频。

恐吓勒索：通过匿名方式发送虚假素材，以曝光隐私、败坏名声、告知家属单位等方式为“要挟”，索要巨额“封口费”，得手后往往会二次敲诈、反复牟利。

心理施压：利用受害者担心名誉受损的心理，制造紧张氛围，逼迫其就范。

警方安全提示

保持冷静、不要转账。收到此类短信时，请保持冷静，不要惊慌，虚假合成影像极易甄别，切勿因恐慌私下转账，盲目妥协，一旦转账，对方会变本加厉，持续敲诈，永无止境

加强防范、保护隐私。妥善保护个人隐私，谨慎在网络公开平台发布个人证件照、生活照、职业信息、家庭住址、联系方式等信息，避免在公共WiFi环境留存个人信息，减少信息泄露风险。

技术识别，辨别真伪。合成照片往往存在边缘模糊、光线不协调，像素不一致等瑕疵，仔细辨认可发现破绽。

什么是色情敲诈

色情敲诈是指行为人以非法占有为目的，利用色情引诱、色情交易、暧昧社交、虚假涉色关系等方式设局布套，掌握或捏造他人涉色隐私、涉色事实后，以曝光隐私、告知家人、单位举报、网络散播、行政处罚举报等方式威胁、恐吓被害人，强行索要财物或谋取非法利益的有组织或常态化违法犯罪行为。

如您或者身边人遭遇此类诈骗，请立即拨打110或96110反诈预警专线求助，也可携带相关短信、邮件、聊天记录、虚假照片等证据到公安机关报案。

本文转自：温州新闻网 66wz.com