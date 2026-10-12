“轨道上的长三角”进度刷新 通苏嘉甬高铁望虞河斜拉桥合龙

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10月11日，国家沿海高铁通道重要组成部分通苏嘉甬高铁控制性工程望虞河斜拉桥顺利合龙，为后续无砟轨道施工奠定坚实基础。位于江苏常熟的望虞河斜拉桥由中铁五局建设，全桥总长679.6米，采用双塔双索面钢混结合梁斜拉桥结构形式，以工艺创新和精细管理逐项突破技术瓶颈，引入智能温控养生系统和新一代整体式智能液压爬升模板体系，确保施工质量与安全。通苏嘉甬高铁项目建成后，将与盐城至南通高铁、沪昆高铁、宁波至台州至温州铁路等多条线路相连，进一步完善区域路网结构布局，对于打造“轨道上的长三角”，推进长三角一体化高质量发展等具有重要的意义。图为10月11日清晨，航拍合龙后的望虞河斜拉桥。中新社记者 泱波 摄