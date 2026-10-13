平阳青街，一卷畲乡山水古建图

2026-10-13 09:11
来源：学习强国温州学习平台监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
在温州市平阳县青街畲族乡，溪水穿村，廊桥卧波。青石拱桥上面，建着木构廊屋，红柱黑瓦；靠上闲坐，风从竹海来。作者：张宇仙 林鑫 陈云散
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