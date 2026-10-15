健康真相NO.720丨“红果短剧降智”上热搜！医生回应

中国蓝新闻、潮新闻、密度新闻、网友评论等 2026-10-15 09:46:24

专家表示，短剧密集的反转钩子持续刺激多巴胺，让大脑被动兴奋、超负荷运转。长期高频消耗这类神经递质后，再处理日常事务就容易疲惫，并非真的智商下降。

近日，话题#红果短剧降智#冲上热搜。

据中国蓝新闻，不少网友发帖称，刷完平台高密度反转的爽感短剧，感觉脑子变迟钝，甚至一刷就停不下来。

多位网友晒出近期手机屏幕使用时长，显示其红果短剧的日均使用时长超10小时。

浙江中医药大学附属第二医院临床心理科副主任邹莹表示，短剧密集的反转钩子持续刺激多巴胺，让大脑被动兴奋、超负荷运转。长期高频消耗这类神经递质后，再处理日常事务就容易疲惫，并非真的智商下降，而是多巴胺储备透支，导致专注与理解能力暂时变差，产生“变笨”的感受。

据第三方数据机构统计，2026年8月，在中国月度使用时长排名前50的应用中，字节系产品总时长份额达到41.8%。其中，红果短剧约125分钟/天，抖音112-120分钟/天。

此事引发网友热议。有网友认为看短剧会降低专注力与耐心，不少剧情套路化、逻辑经不起推敲。

但也有网友表示，看短剧属于个人消遣选择，如今不少AI短剧制作水准已经较为精良，没必要捧一踩一。

对此，你怎么看？

来源：中国蓝新闻、潮新闻、密度新闻、网友评论等

原标题：“红果短剧降智”上热搜！医生回应

本文转自：温州新闻网 66wz.com