突然爆火！全网都在说的“烧心”到底是什么？

都市快报 2026-10-16 09:27:00

从医学角度解释，烧心是指胸骨后或剑突下出现的烧灼样不适感，常由胃内容物反流至食管引起，多在餐后或平卧时加重，可向上放射至颈部，部分患者还会伴酸水上涌、口苦。

最近，爱刷短剧的你，是不是也刷到了一串魔性台词？在部分AI短剧里，坚持用好油好料的餐饮老板，被隔壁同行用劣质食材打价格战抢生意。剧情反转后，老顾客重新坐到主角的摊位前，说出那句被重复了成千上万遍的台词——“贵是贵点，但吃了不烧心。”

一句台词火了，也让不少人犯起嘀咕：烧心到底是什么？

“烧心”烧的大多数不是心，而是胃

“从医学角度解释，烧心是指胸骨后或剑突下出现的烧灼样不适感，常由胃内容物反流至食管引起，多在餐后或平卧时加重，可向上放射至颈部，部分患者还会伴酸水上涌、口苦。”浙江中医药大学附属第二医院（浙江省新华医院）中医内科主任陈滨海解释说。

烧心虽带个“心”字，多数却并非心脏本身病变，而是胃食管反流病最常见的典型症状之一。

“准确地说，烧心是一个症状，胃食管反流病才是当胃内容物反流进入食管并导致困扰性症状和并发症时形成的疾病。”陈滨海说，但烧心的危害不容小觑。

烧心常在餐后、夜间、平卧或弯腰时加重，影响睡眠和日间功能，长期反复也带来持续的用药与就医负担。而长期控制不佳的反流可导致食管黏膜损伤，引发糜烂性食管炎、食管溃疡、食管狭窄，甚至形成Barrett食管这一食管腺癌的癌前病变。

但并不是所有的“烧心”都与“心”无关。“需要提醒的是，若胸痛合并呼吸困难，或疼痛放射至下颌、手臂，应首先警惕心脏急症并及时就医。”陈滨海说。

应酬太多，32岁销售经理“烧心”半年

在魔性的短剧里，剧情常常说良心商家使用新鲜、优质的食材是好事，吃了不烧心。但这真的能保证顾客吃完不烧心吗？

“从临床经验和医学研究来看，胃食管反流病引起的‘烧心’其实与许多日常饮食习惯存在关联。”陈滨海说，一项研究发现，经常吃夜宵、吃饭速度快、经常吃得过饱，以及高脂肪饮食的人，与没有相应饮食习惯的人相比，患胃食管反流病的相对几率分别约为5.08倍、4.06倍、2.85倍和7.57倍。

通俗地说，当人们一次吃得太多时，胃内压力可能随之增加，胃内容物就更容易向食管反流。而高脂肪饮食可能延缓胃排空，并影响胃食管连接处的抗反流功能，从而使部分人更容易出现反流症状。

“另外，吃完饭立即躺下、睡前吃东西，也可能增加胃内容物反流的机会。”陈滨海说，在门诊里就遇到过一位32岁的销售经理小张，因常年出差、应酬频繁，常暴饮暴食、嗜食肥甘厚味，加上作息颠倒，半年来烧心、胃脘胀满的症状越来越重，特别是餐后、平卧时更加严重，被确诊为“胃食管反流病”，在抑酸药治疗后症状仍反复。

初次到陈滨海医生门诊时，小张面色少华、形体偏胖，舌红胖边有齿痕，苔黄腻，脉弦，中医辨证为寒热错杂、脾虚湿困、气机升降失常。

陈滨海指出，胃食管反流病要从“虚”“实”两头看：虚在脾胃，脾气一虚则生湿生痰，见胃胀乏力；实在胃与肝，胃里积热、肝气不舒，气机堵在中间便烧心反酸。临床常用经方加减，虚证用理中丸、麦门冬汤；实证用泻心汤、黄连温胆汤、四逆散；最常见的是虚实夹杂，常用半夏泻心汤、旋覆代赭汤、枳术汤，攻补兼施。

为此，陈滨海采用了纯中医治疗方法，以辛开苦降、健脾化湿、理气消痞，用经方半夏泻心汤合枳术汤加减，7剂后烧心胃胀明显减轻，续进14剂，诸症基本缓解。

预防“烧心”牢记四条法则

出现这些症状要尽快就医

“烧心反复发作，很多人第一反应是忍一忍，或者自己买点药吃。其实，预防和鉴别同样重要。”陈滨海提醒，偶尔烧心可以通过调整生活方式改善，但频繁发作、夜间加重，或者伴随其他不适，就不能只当“小毛病”看待。

预防烧心，陈滨海总结成四句话：吃有节、睡有律、动有度、心有静。

吃有节，就是少食多餐，别一顿吃得太饱，辛辣、油腻、浓茶、咖啡要少碰，晚餐尤其别吃太撑。睡有律，睡前两三小时尽量别吃东西，睡觉时可以稍微垫高床头。动有度，适度运动帮助消化，控制体重，减少腹部压力。心有静，少生气、少焦虑，情绪平稳，肝气才顺，反流也不容易反复。

什么时候该做检查？哪些情况要尽快就医？

陈滨海提醒，如果烧心每周出现2次及以上，或者已经影响生活质量，就应进入规范评估和治疗，如果出现以下情况，更要尽早做胃镜等检查：吞咽困难、吞咽痛；不明原因体重下降；消化道出血或贫血；反复呕吐；8周规范抑酸治疗无效，或者停药后快速复发。具有Barrett食管高危因素的人群，也要评估是否需要进行内镜筛查。

“还要强调一点，如果胸痛合并呼吸困难，或者疼痛放射到下颌、手臂，应首先警惕心脏问题，尽快就医，先排除心脏急症。”陈滨海说。

来源：都市快报

原标题：突然爆火！“贵是贵点，但吃了不烧心”，全网都在说的“烧心”到底是什么？

本文转自：温州新闻网 66wz.com