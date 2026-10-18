关于近期柴油的消费提示

“中国石油”微信公众号 2026-10-18 10:39:07

随着气温逐渐转低，柴油开启换季切换，各类关于柴油换季的不实说法再度盛行。针对这些消费疑问，中国石油石油化工研究院大庆中心炼油研究所党支部书记王刚为大家一一解读。

随着气温逐渐转低，柴油开启换季切换，各类关于柴油换季的不实说法再度盛行。针对这些消费疑问，中国石油石油化工研究院大庆中心炼油研究所党支部书记王刚为大家一一解读。

0号柴油加降凝剂，就能当成-10号柴油用？

很 多车主认为 “0号柴油加降凝剂，就能当成-10号柴油用”。 王刚指出， 降凝剂只能提升柴油低温流动能力，并不能把0号柴油直接变成-10号柴油， 没法保证在-10℃环境正常行驶。气温下降柴油会析出蜡晶，挑选柴油时，要保证环境最低气温高于柴油冷滤点，防止油路堵蜡、车辆熄火。就算提前加入足量合格降凝剂并且充分搅匀，仅能小幅降低凝点与冷滤点。能不能达到-10号柴油的冷滤点标准，必须实测验证，不能想当然认为两者效果一样。

柴油颜色越深，代表纯度越高、越耐烧？

关于“柴油颜色越深，代表纯度越高、越耐烧”的消费困惑，王刚解释道，评判柴油品质看国标里的各项指标，比如十六烷值、热值、硫含量、馏程等， 不能凭颜色判断好坏。 合格柴油颜色范围很广，从接近清水的水白色到淡琥珀色都正常。油品颜色太深，往往代表已经氧化或者杂质较多。 柴油耐不耐烧，核心看净热值，和颜色深浅没有关联。

加油站柴油普遍掺水，是行业潜规则？

此外，网传“加油站柴油普遍掺水，是行业潜规则”的说法纯属谣言。王刚介绍，国家标准GB 19147-2016《车用柴油》明确规定 “车用柴油中不应含有任何可导致车辆无法正常运行的添加物和污染物”。 水含量的指标是 “不大于痕迹”。正规加油站所售柴油均按国标严格检测，从油品入库、储存到加注全流程把控质量，合格柴油绝不会人为掺水。

王刚介绍，我国车用柴油按照凝点划分牌号，标号上的数字代表油品凝点（单位℃）。像0号柴油，凝点不高于0℃；-10号柴油，凝点不高于-10℃。常见牌号有5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号。他提醒， 选用柴油时，要保证柴油冷滤点低于当地最低气温，再多预留3到5℃安全余量，避免低温结蜡造成车辆熄火。

冬季换油时间表（以夜间最低温为准）

最低温＞4℃（全国大部分地区秋季、南方冬季）：0号；

最低温4℃到-5℃（华北/黄淮入冬、寒潮前夜）：-10号；

最低温-5℃到-14℃（长城以北初冬、华北深冬）：-20号；

最低温-14℃到-29℃（东北/西北严冬）：-35号；

最低温＜-29℃（极寒区、内蒙古/黑龙江/新疆北部）：-50号。

在掌握柴油选用技巧的同时，车主也需要了解油品消费维权相关法律知识。加油发票是维权的核心凭证。消费者可凭发票先与加油站协商赔偿，也可向市场监管部门投诉举报，依法主张自身合法权益。

本文转自：温州新闻网 66wz.com