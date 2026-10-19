央视财经 2026-10-19 10:21:44

2026年初，广州警方接到报案，一位老人不到半年就花费超过10万元购买所谓“保健品”。警方调查发现，所谓“神药”竟是麦芽糊精。

“癌症吃了都有改善！”养生课堂上，讲师大肆宣扬“神药”。台下，很多老人被“清毒通管化瘀修细胞素”“清毒通脉活血细胞脑心康”“金龟纯元粉”等产品神奇疗效的宣讲所感染，花费不断攀升。

2026年初，广州警方接到报案，一位老人不到半年就花费超过10万元购买所谓“保健品”。警方调查发现，所谓“神药”竟是麦芽糊精。

“专家”一眼看穿病情

原来早有“情报”

这起案件中，诈骗团伙成员热心帮老人提菜、打扫卫生，送上鸡蛋、米面等小礼品，用热情和陪伴获取信任。一旦老人敞开心扉，聊天内容便会被整理成报告每日按时提交。老人的家庭住址、联系方式、退休金数额、所患疾病，甚至内心恐惧的健康问题，都被记录下来。

正是有了这些“情报”，当老人被带到装修豪华的国医馆时，所谓的“资深诊疗专家余主任”才能在没有专业检查的情况下，一开口就精准说出老人身上的毛病，甚至谎称“已经是老年痴呆二级，再发展很快就进入三级了”。

被吓住的老人往往当场掏钱购买所谓的“内部特供保健品”。一款名为“乌梢蛇牛磺酸冻干粉”的产品，被宣称能“稳压降脂、调理百病、防癌延寿”。这些产品没有单价，没有标签，一盒售价高达数千元。

养生课堂上，讲师宣称“别说高血压、低血压、糖尿病、冠心病，就算是癌症，长辈们吃了都有很好的改善效果。”一些老人被“清毒通管化瘀修细胞素”“清毒通脉活血细胞脑心康”“金龟纯元粉”等产品的宣讲所感染，花费不断攀升。

7个诈骗窝点被捣毁

120人落网

经过两个多月的线索摸排，警方发现7个针对老年人实施诈骗的窝点。有的打着“中华老字号 非遗中医馆”旗号，有的冠以“品质健康生活馆”，更有的假借“国企优生活”名义。

今年6月，市场监督管理部门和公安部门联合行动。广州市荔湾警方多方出击，一举抓获余某等120名涉案嫌疑人，现场查获大量涉案“保健品”、诈骗脚本、客户资料等。

直到办案民警找上门，被蒙在鼓里的老人才明白上当受骗了。

麦芽糊精被包装为“防癌神药”

成本仅30元，最高卖6000元

经调查，这些所谓的“神药”竟是麦芽糊精，一种用玉米、大米、马铃薯等淀粉原料加工而成的食品添加剂，常作为增稠剂添加在饮料和食品当中。

原本价格低廉的麦芽糊精，层层包装后身价倍增。警方介绍，出厂价不到一元钱，但往往卖到一瓶几十元到两百元不等。按一盒30瓶计算，成本仅30元，最低要卖到上千元，有的甚至卖6000元。

更恶劣的是，这些产品不仅没有治疗效果，对糖尿病患者来说，长期服用富含多糖的麦芽糊精，会使病情雪上加霜。

保健食品宣称“降血糖降尿酸”

都是虚假宣传

根据食品安全法，保健食品是声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。本质上是食品，没有治疗作用，不能替代药品。

面对五花八门的保健食品，消费者如何辨别购买？中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、国家市场监督管理总局保健食品审评专家何丽提醒，挑选时要看包装和标签，必须有“蓝帽子”标志。

除了认准“蓝帽子”，还要警惕虚假宣传话术。保健食品只能标注“辅助降血脂”“增强免疫力”等国家批准的24项保健功能。听到“治疗高血压”“溶解血栓”“降血糖”“降胆固醇”“降尿酸”这些话，立刻判定为虚假宣传。还要选择正规渠道购买，不要轻信“健康讲座”“免费体检”“免费旅游”等销售形式。

此外，何丽提醒，服用保健食品前一定要仔细阅读产品信息，有的保健食品不能和药物叠加。“很多降血脂药物是他汀类，而辅助降血脂的保健食品中不少含有红曲提取物，也含有他汀。这时需要询问医生，两者叠加服用是否会有不良作用。”

来源：央视财经

原标题：30元成本卖到6000元 这款“神药”竟是食品添加剂

本文转自：温州新闻网 66wz.com