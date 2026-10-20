央视新闻客户端 中央广播电视总台中国之声 闪电新闻 2026-10-20 17:35:33

近日，一批名叫“小海”的苦命男孩在短视频平台上批量涌现。这些“小海”对着镜头一口一个“姨姨妈妈”，哭诉着单亲、窘迫的身世，让不少中老年人看了心疼落泪，纷纷下单买货帮扶，甚至有七旬老人独自坐火车前去探望。但实际上，这些让老人们牵肠挂肚的“贴心晚辈”，实际上根本不存在，全是由AI合成的“数字人”。

近日，一批名叫“小海”的苦命男孩在短视频平台上批量涌现。

这些“小海”对着镜头一口一个“姨姨妈妈”，哭诉着单亲、窘迫的身世，让不少中老年人看了心疼落泪，纷纷下单买货帮扶，甚至有七旬老人独自坐火车前去探望。

今年五月，乌鲁木齐铁路公安的乘警在巡视车厢时，就曾发现一位79岁的老人独自一人乘车远行，神情焦急。乘警上前询问得知，老人不识字，也说不清具体目的地，只知道自己要去山西运城“走亲戚”，看望一个天天在手机里喊她“姨妈”的苦命孩子。在乘警的耐心劝说和联系下，这位老人最终下车，坐家人买好的返程票回到了家。

据央视新闻客户端消息，这些让老人们牵肠挂肚的“贴心晚辈”，实际上根本不存在，全是由AI合成的“数字人”。

这些由AI生成的十几岁男孩形象，无一例外都在上演着“懂事、窘迫、心疼长辈”的苦情剧本。在一些视频里，“小海”眼含热泪，对着镜头展示手里的馒头：“姨姨妈妈，我是小海，同学们都去吃饭了，我躲在教室里面吃馒头。姨姨妈妈，我有好好吃馒头，我还买了个肉包是给姨姨妈妈的，小海想把好吃的给姨姨妈妈们……”

而在另一段带货视频里，“小海”摇身一变，又成了最懂老人心的“贴心晚辈”，开始推荐阿胶。

如今，为了唤醒沉迷“AI小海”的长辈，一群年轻网友开始用AI造“恶小海”，有人让小海穿着囚服、抓着铁栏“道歉”；有人让他抽烟、喝酒、大把数钱，炫耀自己从“姨姨妈妈”那里赚了多少钱。

更多网友甚至不做视频，直接在评论区接梗演戏，用夸张、离谱的留言，戳破这场苦情戏的荒诞。

专家：恶意编造故事博取同情卖货

已涉嫌构成欺诈

北京航空航天大学法学院副教授赵精武指出，躲在代码背后操纵数字人卖惨带货的主体，只要恶意编造故事博取同情卖货，就已涉嫌构成欺诈。

数字人卖惨带货与真人卖惨带货在法律定性上并没有本质区别。虽然内容上标注了“由AI生成”，但这不等于老年人上当就应当认定属于自己存在疏忽导致。“由AI生成”这个标识仅仅是说明视频的生成方式和使用的工具，结合视频内容和带货目的来看，从来都不是用来描述客观事实，甚至存在恶意误导老年用户、博得同情的行为，可以认定为欺诈。

在这条产业链上，第一责任人毋庸置疑是账号运营者或直播间运营者。

警惕AI数字人苦情带货骗局，多提醒家中长辈，莫让善意被虚假眼泪欺骗，守护好养老钱！

来源：央视新闻客户端 中央广播电视总台中国之声 闪电新闻

原标题：央视曝光“AI小海”卖惨收割骗局，有老人甚至被骗到坐火车去探望他！

本文转自：温州新闻网 66wz.com