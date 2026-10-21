健康真相NO.724丨吨吨吨……年轻人流行起了“喝大水”，医生提醒

杭州日报、钱江新闻、大象新闻 2026-10-21 09:31:00

浙江省中山医院内分泌科徐英英主任表示，用白水替代奶茶、咖啡、含糖饮料值得肯定，但把“1.5至2升大瓶水+大口豪饮”简单等同于科学饮水并不准确，关键不在瓶大，而在总量适宜、少量多次。

近日，#喝大水#理论登上热搜，在社交平台上引发广泛讨论。“大水理论”“强者喝大水”等相关话题热度居高不下，大量网友分享自己的“大水养生”日常。

社交媒体截图

何为“大水理论”？

所谓“大水”，特指1.5升至2升的大瓶装纯净水或矿泉水。年轻人奶茶不喝了，咖啡放下了，直接拎起大水桶，走到哪儿喝到哪儿。

它并非严谨的专业理论，而是网友创造出来的生活主张：主动告别奶茶、咖啡、碳酸饮料等含糖饮品，日常以白开水为主，大多选择1.5升至2升的大容量水瓶，督促自己全天足量喝水。

此图由AI生成

在某互联网公司上班的90后小林，办公桌上摆着一只1.5升的大水壶。他表示：“早上灌满凉白开，一天喝完，下班洗了水壶走人。”在他看来，省事比什么都实在，“就是懒得频繁去接水。”此外，凉白开不影响睡眠，身体没有负担，他笑言，“同事们都说，上班俩任务：把电充绿，把尿喝白。”

医生提醒：

不宜盲目跟风“喝大水”

浙江省中山医院内分泌科徐英英主任表示，用白水替代奶茶、咖啡、含糖饮料值得肯定，但把“1.5至2升大瓶水+大口豪饮”简单等同于科学饮水并不准确。

医生分析，成人每日饮水量应结合气温、运动量、饮食和自身健康状况综合判断，建议成年男性每日饮水约1700毫升、女性约1500毫升，高温或出汗较多时可适当增加。1.5至2升大瓶装水便于携带和提醒补水，但关键不在瓶大，而在总量适宜、少量多次。

若短时间内大口猛灌，可能超过肾脏排水能力，稀释血钠，诱发低钠血症，严重时出现头痛、恶心、乏力甚至意识障碍。

医生提醒，含糖饮料不能替代白水；心衰、肾衰等需限水患者更应遵医嘱，公众不宜盲目跟风“喝大水”。

来源：杭州日报、钱江新闻、大象新闻

原标题：吨吨吨……年轻人流行起了“喝大水”，医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com