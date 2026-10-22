中国新闻网 2026-10-22 09:08:03

公安网安部门查明，网民王某某(男，33岁)出于引流招揽“代抢票”业务目的，于10月13日通过朋友圈自行编辑发布“肖某，第一排25W空已售，第一排23W，第二排20W，第三排19W。没几张，5月份就定好的票，稳”等谣言，属地公安机关依法对其行政拘留七日并处一千元罚款。

据公安部网安局微信公众号消息，近日，网传“艺人肖某演唱会第一排门票25万元”，相关消息引发网民热议。

公安网安部门查明，网民王某某(男，33岁)出于引流招揽“代抢票”业务目的，于10月13日通过朋友圈自行编辑发布“肖某，第一排25W空已售，第一排23W，第二排20W，第三排19W。没几张，5月份就定好的票，稳”等谣言。相关谣言迅速传播扩散，引发大量网民议论，多次登上热搜热榜，扰乱公共秩序。网民王某某违反《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条第(一)项之规定，属地公安机关依法对其行政拘留七日并处一千元罚款。

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来源：中国新闻网

原标题：男子造谣“艺人肖某演唱会第一排门票25万元”被依法查处

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