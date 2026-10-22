健康真相NO.726丨“鼻炎针”一打就好？专家提醒！

2026-10-22 15:47:00

当下“鼻炎针”开始流行起来，温州市中西医结合医院耳鼻喉科主任郑国君表示，“鼻炎针”并非人人都能打，而且不能根治鼻炎。

秋风起，不少人的鼻炎就准时“报到”。刚旅游回来的小林过敏性鼻炎再次发作，鼻塞影响睡眠。听说最近流行“鼻炎针”，号称“打一针就能搞定”，他也想试一试。

这种当下大火的“鼻炎针”有奇效？温州市中西医结合医院耳鼻喉科主任郑国君给出了解答。

靶向精准干预：嗅觉回来了，鼻息肉也缩小了

三十多岁的王女士被过敏性鼻炎困扰了十几年，每到换季便喷嚏、流涕、鼻塞轮番上阵，久而久之连嗅觉也丧失了。前不久，她在市中西医结合医院过敏性鼻炎专病门诊接受了生物制剂“鼻炎针”治疗。第一次注射当天，症状就明显减轻；打完第二针后不适感基本消失，久违的嗅觉也慢慢恢复。“重新闻到饭菜的香气和咖啡的焦香，感觉生活一下子鲜活起来了。”王女士动情地说。

四十多岁的李先生同样受益匪浅。他患有慢性鼻窦炎伴鼻息肉，5年前做过手术后不幸复发，夜晚只能张口呼吸。因不想再次手术，他选择了“鼻炎针”治疗。治疗后不久，鼻塞症状显著改善；坚持治疗几个月后，肉眼可见鼻息肉也在慢慢缩小。

“单抗类生物制剂能够实现靶向精准治疗。对中重度过敏性鼻炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者而言，绝大多数符合指征者的反馈都很好，且整体副作用较小。”郑国君介绍，目前用于治疗鼻炎的生物制剂分为国产和进口两类：国产制剂通常每半个月注射一次,进口制剂通常每月注射一次。季节性过敏性鼻炎的常规疗程一般为3个月，慢性鼻窦炎伴鼻息肉的疗程则为6个月至1年。

厘清两大误区，适配人群严格限定

看似神奇的“鼻炎针”，真的人人适用吗？郑国君提醒，患者注意两大关键点：

误区一：“鼻炎针”人人都能打？

目前适应症仅针对18周岁以上的成年人，且限定为中重度、经传统药物治疗无效的过敏性鼻炎或慢性鼻窦炎伴鼻息肉患者。患者必须先到耳鼻喉科完成评估，确认符合适应症后方可使用，切勿自行购买注射。“鼻炎针”费用相对较高：国产制剂医保报销有一定门槛，单次自付需数百元；进口制剂费用更高些，医保限制条件更加严格。

误区二：打针就能彻底根治？

治鼻炎生物制剂的作用原理是快速“扑灭”炎症火苗，从源头阻断炎症进展，减轻鼻黏膜水肿与过敏反应。它能大幅减少对激素的依赖，避免长期大剂量使用激素导致的鼻黏膜萎缩等副作用。但是“鼻炎针”并不能改变患者本身的过敏体质，因此绝非一劳永逸的“根治神药”。

全周期管理，降低复发概率

作为过敏性鼻炎中西医结合党建专病门诊的负责人，郑国君正带领团队开展多学科临床研究，将中西医结合诊疗思路融入鼻炎的全周期管理中，为不同类型的患者量身定制个性化方案。

针对鼻炎的日常防治与长效管理，郑国君给出了以下建议：

早诊早治：很多重症鼻炎患者都是因为早期忽视规范干预导致的。鼻炎一旦发作，越早开展规范治疗，后续控制效果越好。

查清过敏原：过敏性鼻炎患者建议尽早完善过敏原筛查，日常生活中尽量避开明确的致敏原，从源头减少发作。

切忌自行停药：“症状一好就立刻停药”是患者很常见的误区。正规治疗讲究足疗程巩固，即便表面症状消失，也需要维持用药并逐步减量，彻底清除黏膜底层的残留炎症，才能有效降低复发率。

注重日常调养：保持规律作息、适度运动、避免熬夜，做好情绪调节。过敏性鼻炎患者外出郊游时提前佩戴口罩做好防护，多管齐下才能让鼻腔健康长期保持稳定状态。

本文转自：温州新闻网 66wz.com