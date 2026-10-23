健康真相NO.727丨止痛药越吃越多，会成瘾吗？

“健康中国”微信公众号 2026-10-23 09:37:18

很多人以为，只有吗啡、杜冷丁这类被严格管控的麻醉镇痛药，才会产生成瘾问题，药店、网络平台可以自行购买的普通止痛药很安全，不用担心成瘾风险。但这些居家常备、能够自行购买的各类口服止痛药的成瘾问题也应获得足够重视。

头痛、牙痛、痛经、肩颈背痛、腰膝疼痛、带状疱疹后遗症疼痛，都是生活中十分常见的身体不适。几乎每个家庭的药箱中，都备有止痛药。很多人以为，只有吗啡、杜冷丁这类被严格管控的麻醉镇痛药，才会产生成瘾问题，药店、网络平台可以自行购买的普通止痛药很安全，不用担心成瘾风险。但这些居家常备、能够自行购买的各类口服止痛药的成瘾问题也应获得足够重视。不少人分不清不同药物成分的潜在风险，盲目长期反复吃，甚至叠加多种药物，最后陷入“吃药止痛，停药反弹，越吃越离不开、越吃越多”的恶性循环。

药物成瘾的表现

耐受性增加：需要不断加大药量，才能缓解疼痛症状。

戒断症状：一旦停药或减量就会难受，出现心慌、烦躁、失眠、疼痛加重等戒断反应。

心理依赖：内心会产生强烈的用药渴求，明知道药物损害身体、影响生活，还是控制不住继续服药。

有成瘾风险的止痛药

吗啡、哌替啶、羟考酮、芬太尼等阿片类止痛药成瘾风险很高，因此我国将该类药品列为麻醉药品，实行严格的实名申领、处方与回收管理制度，严格管控使这类药品获取门槛高。而以下未被列为麻醉药物管理的止痛药更易获得，对它们的成瘾风险也应提起警惕，如若严格遵从医嘱短期规范使用，多数患者不会发生成瘾，但在不遵医嘱、长期自行大剂量服用的情况下成瘾风险会显著升高。

1.氨酚待因片、洛芬待因片这类含可待因的复方制剂。可待因是其中的成瘾成分，属于阿片类物质，成瘾风险高。

2.曲马多是非典型阿片类药物，也可以激动阿片受体。含有曲马多成分的单药和复方制剂均具有成瘾性。

3.普瑞巴林、加巴喷丁，近年来这两种药物成瘾的案例不断增多。它们属于钙离子通道调节剂，能减少多种兴奋性神经递质释放，间接影响多巴胺通路，也具有成瘾性。

4.去痛片（索密痛）十分容易获得，为复方制剂，其中含有的苯巴比妥、咖啡因成分具有成瘾性。

5.临床上常用的非甾体抗炎药，如布洛芬、双氯芬酸钠、对乙酰氨基酚、塞来昔布、依托考昔等，本身不含成瘾成分，但长期服用可能因镇痛效果减退或原发病进展，导致需要更大剂量的药物才能止痛。

家庭止痛用药误区

误区一

普通止痛药可以随意吃

吗啡、杜冷丁是被严格管控的麻醉镇痛药，普通人几乎无法滥用。近年来发现，获取方便、大众对风险认知不足的去痛片、普瑞巴林等药物成瘾、滥用问题容易被忽视。这类药物对慢性疼痛效果明确，很容易被长期滥用，进而形成隐蔽的药物成瘾。

误区二

单次用量不大，长期吃没问题

部分患者误以为严格按照说明书要求的单次剂量用药就是安全的，长期每日服用止痛药来缓解偏头痛、颈肩腰腿痛、神经痛等疼痛症状。其实，药物成瘾主要取决于服药的时长和服用频次，而非单次剂量。哪怕单次用量符合要求，长年累月服用，仍可能出现药物成瘾。

误区三

多种止痛药搭配效果更好

疼痛急性发作时，有些人会自行把不同的止痛药叠加服用，比如，去痛片搭配普瑞巴林。多种药物混用不仅无法增强镇痛效果，反而可能增加肝肾功能损害、头晕、嗜睡，甚至呼吸抑制等不良反应的发生风险，成瘾成分在体内不断蓄积，最终导致成瘾发生。

误区四

疼痛是小毛病，不用去医院

疼痛是身体发出的疾病预警信号，本身并不是一种独立疾病。单纯依靠止痛药压制疼痛，会掩盖真实的病情。

反复头痛只吃止痛药，有可能延误高血压、脑血管痉挛、神经性头痛等疾病的诊治。长期腰痛只靠止痛药缓解，可能延误腰椎病变、坐骨神经损伤、筋膜炎等疾病的治疗；长期单纯服用止痛药治疗带状疱疹后遗痛，可能延缓神经修复，让疾病久治不愈。

误区五

停药后身体难受是旧病复发，并非药物依赖

长期服用止痛药的人，停药后会出现浑身酸痛、烦躁失眠、心慌焦虑、莫名难受等症状，迫切想要再次吃药。很多人会将这种情况判定为原本导致疼痛的疾病加重，而实际可能是药物戒断症状。

阿片类止痛药成瘾者停药后，可能会出现流泪、出汗、呕吐、焦虑、失眠等戒断反应；普瑞巴林、加巴喷丁成瘾者停药后，会出现严重失眠、焦虑、头痛等戒断反应；去痛片成瘾者停药后，会出现顽固性头痛、疲乏、焦虑、失眠等表现。

来源：“健康中国”微信公众号

原标题：止痛药越吃越多，会成瘾吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com