中欧班列开行突破14万列

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10月22日，随着沈阳开往俄罗斯莫斯科的X8059次中欧班列从中国沈阳蒲河站发车，中欧班列累计开行突破14万列，发送货值超5600亿美元。中欧班列“快捷准时、安全稳定、绿色环保”的品牌优势更加凸显，市场竞争力稳步提升。图为中欧班列在装运货物。中新社记者 于海洋 摄