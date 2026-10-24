西藏巴青发生7.0级地震 余震怎么防？

央视新闻客户端 2026-10-24 10:25:24

据中国地震台网正式测定：地震发生后，连续发生数次余震。余震的总体特点之一，是多数情况下余震活动强弱与主震大小相关，主震越大，余震的活动就越强、次数越多；另一个显著特点是，余震活动会随着时间在强度和次数上逐渐衰减。那么，余震怎么防？

据中国地震台网正式测定，10月22日22时33分在西藏那曲市巴青县（北纬32.40度，东经93.79度）发生7.0级地震，震源深度10千米。目前多方救援力量集结，前突小组已赶赴震中开展搜救工作。

地震波及青藏铁路格尔木至拉萨段部分区段，铁路部门紧急扣停途经列车，封锁区间进行设备全面巡检。

地震后余震不断

该如何防范？

据中国地震台网正式测定：地震发生后，连续发生数次余震。

余震的总体特点之一，是多数情况下余震活动强弱与主震大小相关，主震越大，余震的活动就越强、次数越多；另一个显著特点是，余震活动会随着时间在强度和次数上逐渐衰减。

搭建临时避震场所谨慎选址

常见的地震次生灾害有山体滑坡、水库溃堤、堰塞湖泄漏崩塌等，因此在搭建临时避震场所时请谨慎选址。

防范危房进一步破坏伤人

主震后余震持续不断，在专业部门尚未对房屋进行安全鉴定之前，即使自家房屋尚未倒塌，震后也不要贸然进入或居住。

救援人员和互救人员在震后短时间内的余震密集活动期间，必须有一定的防护措施，提高防范余震的意识和技能，减少余震伤亡。

手机预警如何设置？

避险要点要牢记

我们该如何设置地震预警？收到地震预警信息后该如何应对？手机预警设置与避险要点：

公众可通过中国地震台网小程序获取预警服务

公众可在微信内搜索中国地震台网或者是地震预警，进入“中国地震台网”全国地震预警小程序，点击开启地震预警并允许地震预警通知与获取位置，成功添加关注地之后，即可开启地震的预警服务。

预警等级分为蓝色、黄色、橙色、红色

当收到地震预警信息时，首先要看清预警等级和预估烈度。

如收到黄色或蓝色预警，不必过分紧张，应注意远离高处坠物。

如收到橙色或红色预警，意味着预警等级较高，预估烈度较大，这时需保持冷静，准确判断自身位置和避险条件。

地震来了怎么办？

如果处于室内，要在确定室外安全且条件允许的情况下，快速逃到室外空旷的地方。

如无法离开室内或室外有高楼等高大建筑，应优先选择就地避险。这时，要做到护住头部降低重心，先躲避到有承重墙和水源的房间，避开家具和家电，等待震感过去后再快速撤离。

如果处在电影院、商场、超市等场所，要注意不要被卷入人流，先躲在稳固建筑体附近，震感结束后再择机而动。

处在高铁或公交车等交通工具上，要抓好扶手、降低重心，听从列车员指挥进行紧急避险或疏散。

到户外后，要注意远离高楼大厦、立交桥及河沟、山谷，避免因高空坠物或建筑倒塌及其他地震可能引发的次生灾害而受伤。

不同震级危害程度

小于3级是无感地震

绝大部分小于3级的地震都是无感的，即便发生，就像一辆大卡车从身边经过，脚底感到的那种震动对生活不构成影响。

3~4.5级有感地震 不会造成结构性破坏

如果家里吊灯开始晃动，很有可能正经历有感地震。通常在3级以上，不过在3到4.5级之间不会造成结构性破坏，只是感觉震动明显。

4.5级以上震感明显 应择机躲避

如果在家里已经能够感觉到明显震动，物品开始掉落，墙体出现裂缝，这时可能是4.5级以上地震。

6级以上强震破坏力极强 应远离大型建筑

当地震达到6级以上，大地的晃动可能让人无法站立，强震的破坏力是极强的，它会造成地表的剧烈变化。强震过后，一定要警惕余震和次生灾害发生。

本文转自：温州新闻网 66wz.com