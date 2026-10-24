不吃主食，能消除“碳水脸”？

中国互联网联合辟谣平台 2026-10-24 10:27:20

近年来，“碳水脸”一词在网络引发热议。根据网络描述，面部浮肿、下颌线模糊、皮肤暗沉、气色倦怠，呈现出类似“发面馒头”的虚浮感，就被认为是“碳水脸”。一些人将这类面部表现归因为米饭、馒头、面条等主食，尝试通过不吃主食改善。然而，不吃主食，真的能消除“碳水脸”吗？真相来了：这种说法缺乏科学依据。

近年来，“碳水脸”一词在网络引发热议。根据网络描述，面部浮肿、下颌线模糊、皮肤暗沉、气色倦怠，呈现出类似“发面馒头”的虚浮感，就被认为是“碳水脸”。一些人将这类面部表现归因为米饭、馒头、面条等主食，尝试通过不吃主食改善。然而，不吃主食，真的能消除“碳水脸”吗？

真相来了：这种说法缺乏科学依据。

“碳水脸”是一个被营销出来的伪概念，是对碳水化合物的污名化。目前全球都没有科学文献用这个术语描述面部特征。

面部浮肿、松弛暗沉等问题可能与遗传、体脂率、年龄、熬夜、饮酒、日晒、整体热量过剩导致的脂肪堆积等多种因素有关，而非单纯由吃主食引起。

碳水化合物是人体重要的能量来源，不吃主食会导致大脑供能不足，引发头晕乏力、注意力下降、情绪低落等问题。同时身体会分解肌肉供能，进而出现脱发、皮肤松弛等问题，反而会让面容变得憔悴衰老。

谷类为主是合理膳食的重要特征，《中国居民膳食指南》建议每天摄入谷类200–300g，其中包含全谷物和杂豆类50–150g；另外，薯类50–100g。

本文转自：温州新闻网 66wz.com