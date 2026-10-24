中国成功发射遥感五十号03星

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北京时间10月23日18时15分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号改运载火箭，成功将遥感五十号03星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于国土普查、农作物估产和防灾减灾等领域。此次任务是长征系列运载火箭的第672次飞行。董萌 摄