孩子长身体，蛋白质吃得越多越好？解答来了

“健康中国”微信公众号 2026-10-25 11:05:02

处于快速生长发育期的孩子，对蛋白质的需求量相对高于成年人。但营养讲究“适宜”，不能过量。过量补充蛋白质，反而对健康不利。

孩子正处在生长发育期，营养补充一直是家长关心的问题。几乎所有家长都知道：想要孩子长高、长壮、身体好，一定要补够蛋白质。

蛋白质被称为“生命的基础”，对正在长身体的儿童青少年尤为重要。蛋白质在体内承担着不可替代的作用：构建身体组织；修复细胞；调节生理功能；维持平衡；提供能量；为人体免疫力提供物质基础。

处于快速生长发育期的孩子，对蛋白质的需求量相对高于成年人。但营养讲究“适宜”，不能过量。过量补充蛋白质，反而对健康不利。

蛋白质在体内代谢后，会产生尿素、尿酸等含氮物质，这些物质需要通过肾脏排出体外。孩子的肾脏功能还未发育完全，代谢能力有限。长期大量摄入蛋白质，会大幅增加肾脏负担。

多学一个知识点——补充蛋白质，要注意品质

给孩子补蛋白质，很多家长只关注“吃了多少”，却忽略了最关键的一点——蛋白质的品质。

根据氨基酸组成，食物中的蛋白质可分为完全蛋白质、半完全蛋白质、不完全蛋白质。

完全蛋白质（优质蛋白质） 必需氨基酸种类齐全、比例贴近人体，吸收率高，既能维持健康，又能促进儿童生长发育。鸡蛋、牛奶、鱼虾、瘦肉、大豆蛋白都属于完全蛋白质，其中鸡蛋的氨基酸模式和人体最为接近。

半完全蛋白质 必需氨基酸种类齐全，但部分氨基酸含量偏低、比例不合适。如果将其作为蛋白质唯一来源，仅可维持生命，无法满足孩子的生长发育需求。日常膳食中，谷类主食中所含的蛋白质属于此类，需搭配豆制品、肉类等，通过氨基酸互补来提升蛋白质利用率。

不完全蛋白质 缺少部分必需氨基酸，如果单独把它作为唯一蛋白质来源，既不能维持生命，也无法支持孩子的生长发育，如肉皮、蹄筋里的胶原蛋白。

按照《中国学龄儿童膳食指南(2022)》推荐，青少年每日摄入的蛋白质，应有一半以上为优质蛋白质。

本文转自：温州新闻网 66wz.com