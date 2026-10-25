脚肿一定跟肾病有关吗？

老年健康报 2026-10-25 11:05:07

有的人在早上起床时发现，脚踝一按一个坑；有的人在久坐后脚部肿胀，穿鞋都很费劲。大家遇到这种情况，都怀疑自己“患上了肾病”。其实，肾病可能会引发脚部水肿，但绝非唯一答案。

有的人在早上起床时发现，脚踝一按一个坑；有的人在久坐后脚部肿胀，穿鞋都很费劲。大家遇到这种情况，都怀疑自己“患上了肾病”。其实，肾病可能会引发脚部水肿，但绝非唯一答案。

脚肿是怎么回事？

当各种原因导致本该在血管里流动的水分堆积在周围的组织间隙里，就会引起脚肿。脚肿的原因主要分为生理性/良性原因和病理性原因。

脚肿的生理性/良性原因主要有以下几种。

久站或久坐 长时间保持同一个姿势，会导致下肢静脉血液回流变慢，水分堆积在脚踝、小腿。

饮食过咸 摄入盐分过多，会导致下肢轻微肿胀。

药物影响 部分降压药、激素类药物等可能会导致下肢肿胀。需要注意的是，若患者在服药后出现下肢肿胀，应及时与医生沟通，切忌自行停药。

脚肿的病理性原因主要有以下几种。

肾病相关水肿 肾脏是人体的“排水器官”。若肾脏出现问题，就无法排出体内多余的水分和废物，导致水钠潴留，进而引起水肿。

肾病引起的脚肿有两个典型特点。1.水肿多从脚踝、脚背开始，逐渐蔓延到小腿、大腿，甚至全身。2.水肿通常是对称发生的，按压后凹陷明显，休息后也难以缓解。

除了脚肿，肾病患者还可能出现泡沫尿、尿色变深、腰膝酸软、疲劳乏力、血压升高、尿量明显减少等症状。

非肾病导致的水肿 心脏、肝脏、血管等出现问题，也会导致脚肿。

心力衰竭会导致心脏泵血能力下降，血液无法顺利回流，进而引发下肢水肿。心力衰竭导致的水肿多从下肢开始，严重时会蔓延至全身。

肝硬化、肝癌等肝脏疾病会导致肝脏合成白蛋白的能力下降，血浆渗透压降低，水分从血管渗出，进而引发脚肿。肝脏疾病患者常伴随腹水、皮肤发黄、食欲差、乏力等症状。

下肢静脉曲张会导致小腿肿胀、血管突出。深静脉血栓可引发单侧脚肿，患者还会出现皮肤温度升高、发红等症状。需要注意的是，血栓脱落可能会危及生命，患者应及时就医。

另外，甲状腺功能减退、低蛋白血症等也可能会引发脚肿。

脚肿了该怎么办？

首先，大家应进行快速自查，以分清水肿类型。

按压测试

用手指短暂按压脚背、脚踝，若出现凹陷且回弹慢，证明发生了水肿；若没有出现凹陷且手感较硬，多是肌肉、关节发生了肿胀。

仔细观察

双脚水肿多是久坐久站、湿气重、肾脏疾病、代谢异常等所致。单脚出现水肿者需要警惕扭伤、蚊虫叮咬、下肢血栓、痛风等。

注意时间

若水肿常在傍晚出现，在早晨缓解，可能是久坐久站所致。若患者从晨起就出现脚肿的情况，应及时到医院就诊。

其次，大家可以通过以下方法消肿。

抬高消肿

大家可以平躺在床上，将双脚垫至高于心脏，每次15~20分钟，以促进血液回流，缓解酸胀水肿。

冷热舒缓

久坐久站者可以用温水泡脚10分钟，并进行踝泵运动。脚部扭伤者应在受伤48小时内冷敷伤处，以减少充血肿胀。

简易按摩

从脚尖到脚踝再到小腿，由下往上揉捏，以打通下肢循环。

最后，大家要避免脚部反复水肿。

改变生活习惯 大家应避免久站久坐，并减少食盐摄入量。

穿搭辅助

老年人可以穿着弹力袜，以防血液淤积。

及时就医

脚部反复出现水肿，尤其是伴随心慌、尿少、腿麻等症状者，一定要及时就医。

本文转自：温州新闻网 66wz.com