健康真相NO.728丨冲上热搜！一家三口相继中毒，鸡蛋存放前别这样做→

央视财经 2026-10-26 10:13:26

近日，辽宁沈阳一家三口食用了炒鸡蛋后，相继出现呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状。经过调查，这一家人中毒原因是食用了变质鸡蛋，而鸡蛋变质的诱因是保存前曾被清洗过。

近日，辽宁沈阳一家三口食用了炒鸡蛋后，相继出现呕吐、腹痛、腹泻等中毒症状。经过调查，这一家人中毒原因是食用了变质鸡蛋，而鸡蛋变质的诱因是保存前曾被清洗过。

专家提醒，水洗鸡蛋会增加被污染的风险，鸡蛋也应避免放在冰箱门上。相关话题“鸡蛋储存前别水洗”“鸡蛋别放冰箱门格子里”冲上热搜。

水洗鸡蛋会加速变质吗？

专家介绍，鸡蛋壳表面自带一层天然胶质保护膜，这层膜可以阻挡沙门氏菌等致病菌通过蛋壳气孔侵入蛋液内部，是鸡蛋的“天然防护衣”。一旦用水冲洗鸡蛋表面，这层保护膜被破坏，细菌就可以顺着蛋壳上的微小气孔渗入蛋内。但是，即使细菌通过了这层保护膜，鸡蛋内部也还有层层防护。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红介绍，微生物想从蛋壳上的小孔进入鸡蛋内部，还会遇到多层阻碍。剥掉蛋壳后，还有一层像布一样坚韧的蛋白内膜，能堵住部分微生物；微生物若继续深入，还会遇到蛋清，蛋清中的溶菌酶等杀菌物质又能将其拦住。

专家提示，水洗鸡蛋并不等于“一定中毒”，但确实会提高被污染的风险。高温能杀灭部分细菌，但变质后产生的某些毒素耐热，普通烹饪未必能完全消除。

鸡蛋变没变质别只看日期

教你几招辨别好坏

日常生活中，如何判断鸡蛋是否已经变质？专家给出几个简单方法。

① 浮水测试

将鸡蛋放入清水中，可以平躺沉底的鸡蛋新鲜度较好；直立上浮说明存放时间较长；完全漂浮于水面，代表气室已经明显扩大，鸡蛋大概率变质了。

② 摇晃听声法

贴近耳朵轻摇鸡蛋，新鲜鸡蛋几乎听不到晃动水声，如果能够明显感受到蛋液晃动、听到水声，说明已经变质。

③ 磕开后观察气味

打开鸡蛋一旦闻到刺鼻腐臭味，无论外观如何，都不能食用。

专家提醒，这些方法可作为日常辅助判断，一旦发现鸡蛋异常，切勿食用。若食用后出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状，应及时就医。

鸡蛋储存有讲究

别水洗 要冷藏 生熟分开

正确储存鸡蛋，记住以下几个要点：

●第一，鸡蛋买回家后不要水洗存放，以免破坏蛋壳表面的天然胶质保护膜；表面有污物时，可用干布或纸巾擦拭。

●第二，鸡蛋应放在冰箱冷藏室内部，温度较稳定的位置保存，避免放在冰箱门上，因为频繁开关门会导致温度波动。

●第三，鸡蛋储藏的时候要大头朝上、小头朝下竖立存放。鸡蛋大头一端有气室，这样摆放有助于保持蛋黄位置稳定，减少散黄和变质风险。

●第四，鸡蛋最好用原包装盒或专用蛋托存放，与生肉、海鲜以及葱姜蒜等气味较重的食物分开，避免交叉污染和串味。

●第五，烹饪前再清洗鸡蛋，清洗后也应尽快烹饪食用。

专家提醒，处理生鸡蛋后要洗手，生熟厨具分开使用，鸡蛋尽量煮熟再吃，老人、儿童、孕妇等人群尤其要避免食用溏心蛋或生蛋液。

来源：央视财经

原标题：冲上热搜！一家三口相继中毒，鸡蛋存放前别这样做→

本文转自：温州新闻网 66wz.com