中央广播电视总台中国之声 2026-10-27 09:42:07

在社交平台上，多个博主此前发帖说“家电国补即将停止”。配合着“最后机会”“额度没了”的话术，让不少正打算趁“双十一”换家电的人，一下子不知道该不该等。事实上，今年家电以旧换新补贴政策仍在实施。

在社交平台上，多个博主此前发帖说“家电国补即将停止”。配合着“最后机会”“额度没了”的话术，让不少正打算趁“双十一”换家电的人，一下子不知道该不该等。事实上，今年家电以旧换新补贴政策仍在实施。国家发展改革委9月30日公布，今年第四批625亿元消费品以旧换新资金已下达。那么，国补停止的消息从何而来？“双十一”将近，消费者还能否享受国补和平台补贴的双重优惠？

记者浏览社交平台发现，多个博主都在发布“国补停止”的相关内容。点进发布者主页，可以看到这些账号持有者大多是家电经销商，说完“国补快要停了”之后，往往会跟上一句“还没下单的抓紧了”。

“国补要停了”的消息从何而来？多个账号发布的内容都包含同一张所谓“国补资讯”的截图，资讯标题注明“10月15日国补将全面下线”。

据国家发展改革委9月30日发布的消息，今年第四批625亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金已下达，根据惯例，国补最后使用截止时间为2026年12月31日，并不是网传的10月15日。还有的博主称，国补下线是因为资金马上就要用完了，那么是否存在这种可能呢？

记者致电了多地的家电实体店。对方均表示10月以来家电销量不错，江西省宜春市某家电门店负责人喻先生表示，由于中秋国庆假期等多重因素影响，线下购买电器的人明显增加，但截至发稿，顾客依然能使用国补。

记者查询了购物平台的“双十一”活动细则发现，今年天猫“双十一”在10月15日晚8点开启预售。家电经销商和网络博主很可能是利用了消费者的焦虑心理，暗示“等双十一再下单就赶不上国补”，以此催促消费者提前下单。记者走访发现，谣言出现后，不少消费者已经开始比较国补和平台补贴之间哪个更划算，为拿到最高优惠调整自己的购物计划。

实际上，国补的发放工作有节奏和计划，并不像网络博主所说的一样紧张。商务部等5部门办公厅（室）“关于做好2026年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴工作的通知”中明确要求：各地要科学制定补贴资金使用及兑付计划，按月均衡使用，并做好月内每周和跨月、跨季度之间的平稳衔接。记者致电了安徽、重庆、江西等地的商务主管部门，对方也均表示国补额度充足，不存在已经用完的情况。

江西省南昌市进贤县商务局工作人员万丹池：目前我们没有收到上级关于家电国补暂停执行的正式通知，政策是在正常实施的。网上说10月15日后就没有补贴，是商家促销的话术。

中国家用电器商业协会秘书长张剑锋表示，受消费习惯和人口基数等因素影响，各地确实存在市场差异，但不存在国补资金短期内用尽的情况。

张剑锋：在没有接到官方通知的情况下，我们仍按原计划推进消费补贴。个别省市可能出现额度紧张的情况，这也符合我国市场实际。但9月30日刚刚下发补贴，二十多天就消耗这么多，是不现实的。另外，各地商务部门也会把握节奏，不会一下子全部释放。

据商务部通知，国补的补贴标准为产品扣除各环节优惠后最终销售价格的15%。依据平台“双十一”活动细则，优先级应为商品直降、店铺券或品类券、跨店满减、平台红包，最后才是国补补贴。张剑锋表示，平台“双十一”活动持续周期较长，现在下单也可以享受平台补贴，不必担心国补资金用完赶不上平台优惠活动。如果确实有国补方面的顾虑，可以提前打电话咨询所在地区的商务部门了解额度是否充足，再制定购买计划。

张剑锋：线上平台基本上没有区域限制。当地线下门店额度用完后，消费者在线上同样可以购买。如果消费者在这方面有顾虑，可以咨询当地商务部门，这样可能比较稳妥。

万丹池提醒，虽然消费者无法直接掌握国补资金的具体情况，但国补快结束时，商务部门会发布正式公告进行提示，不必担心国补突然停止，一切以官方公告为准。

万丹池：我们都会以上级的公众号来正式通知，发布相关公告。具体什么时候截止，要以官方公告为准。

来源：中央广播电视总台中国之声

原标题：网传家电国补正在退场是假的！“双十一”将至 谁在制造抢购焦虑？

本文转自：温州新闻网 66wz.com