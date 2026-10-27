买储值卡返利理财？小心，这是骗局！

新华社 2026-10-27 09:42:13

超市购物卡、加油卡属于消费储值凭证，仅可用于日常消费使用，官方从未推出任何“购卡理财”的投资项目。

女子一口气花50万元买超市购物卡，什么情况？！

“有一位阿姨要买50万元超市卡，你们能来看看吗？”近日上午，浙江嘉兴桐乡振东派出所反诈队员吕朱光收到一条群消息。他立即和同事赶到现场，同一时间，反诈中心也已接到反诈预警，该女子很有可能正在遭遇诈骗。

面对询问，阿姨坚称自己的操作没有问题，就是买来送人的。眼见着对方拒绝沟通，吕朱光联系了阿姨的家人，在民警和家人共同劝说下，阿姨也终于说出了实情。原来，她近期有投资理财的想法，正打算中，刚好有位网友添加了她，以“低风险、高收益、稳赚不赔”为噱头，向她推介所谓的专属期货投资项目。阿姨有些心动了，按照对方的引导在一个平台充值后，发现没过多久就有高额的盈利，便放下防备，计划大手笔投入，于是一次性购置50万元超市购物卡继续“理财”，好在被店员及时拦下。当阿姨再次登录投资平台，发现页面已无法正常打开，账号无法登录，她也彻底醒悟，50万保住了!为机智的店员点赞！

警方提醒

1.“储值卡返利理财”都是骗局：超市购物卡、加油卡属于消费储值凭证，仅可用于日常消费使用，官方从未推出任何“购卡理财”的投资项目。

2.陌生好友推介投资一律不信：网络上主动搭讪、嘘寒问暖，随后推介理财返利项目的陌生人，100%是诈骗分子。

3.虚假平台数据全是人为操控：骗子搭建的非法投资软件中所有收益、流水、盈利数据均可后台随意修改。

4.大额资金操作务必多方核实：遇到高额投入、陌生项目投资，一定要第一时间和家人沟通核实，也可主动向社区、派出所咨询求证。

天上不会掉馅饼！“零风险、稳赚不赔、高额返利”的投资都是诈骗，如遇可疑情况，及时拨打110报警。

来源：新华社

原标题：女子一口气买500000元的超市卡，店员立即报警

本文转自：温州新闻网 66wz.com