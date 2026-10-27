科尔沁沙地：沙湖秋末迎候鸟 翩跹入画来

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连日来，科尔沁沙地西缘多处沙湖成为南迁候鸟的乐园。作为东亚候鸟迁徙通道上重要的“能量补给站”，内蒙古赤峰市翁牛特旗的浩来图、那林湖等地近日迎来大批候鸟。蓝天白云与澄澈湖水相映成趣，沙水相依、飞鸟翩跹。图为空中的候鸟。