墨西哥城鲜花迎接亡灵节

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墨西哥即将迎来传统的亡灵节庆祝活动，鲜花是节日里重要的装饰物品。节日前夕，花农将大批新鲜的花束成卡车地运往市场销售，供市民集中采购。图为10月24日，在墨西哥首都墨西哥城的市场内，市民购买万寿菊、红色鸡冠花等亡灵节装饰鲜花（手机照片）。新华社记者 武巍 摄