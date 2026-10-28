健康真相NO.729丨女子骑行擦伤后高烧不退，险些全身感染！医生提醒

健康杭州、杭州市第一人民医院湖滨院区 2026-10-28 09:25:52

不是只有生锈铁钉扎伤才需要考虑破伤风。被泥土污染的擦伤，哪怕伤口很小，也要评估破伤风感染风险。

日常摔一跤、蹭破一层皮是常有的事，很多人觉得擦伤不要紧，随便处理下就好了。

可最近，35岁的吴女士（化名）却因为一处不起眼的擦伤而高烧不退，差点发展成严重全身感染。

对此，医生提醒：伤口看着面积小，不代表没有风险，清洁消毒一定要及时到位，千万别不当回事。

洱海骑行蹭破膝盖

回家后高烧近40℃

前不久，吴女士和家人一同从杭州奔赴云南大理游玩，特意租了电动车环湖骑行，一路欣赏洱海美景。

不料，她在骑行途中不小心连人带车摔了下去，膝盖下方当即擦破一块皮。

当时，她觉得只是表皮擦伤，便没放在心上，就近用自来水简单冲掉了冲创面的泥沙。之后，她忍着膝盖的隐痛继续游玩，按原计划走完行程后，才返回杭州。

可回家后没多久，擦伤的地方就发胀发红、溢出脓液。她还高烧不退，体温直冲39.8℃。她这才赶到西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院就诊。

接诊的医师仔细查看了创面后，发现伤口已经明显化脓，检验结果发现，伤口有大量金色链球菌感染，引发高烧。

医生马上为她做清创以及全身抗感染治疗，同时叮嘱她患肢尽量少活动、制动静养一周。

后续，吴女士先后又做了好几次清创换药，伤口才慢慢收敛、逐步愈合。如今回想这段经历，吴女士仍心有余悸，一处小小的擦伤竟差点拖垮她。

冲洗不等于消毒

小伤口可能变大感染

明明只是擦破皮，为什么会发展成严重感染？

对此，医生表示，类似的路面擦伤，很容易沾上泥沙、灰尘，细小碎石还可能嵌进创面里。一旦创面的细菌持续繁殖、毒素入血，就可能引发高烧，严重时还会诱发蜂窝织炎、败血症，危及全身。

“很多人认为冲洗就是消毒”，医生说，其实冲洗只是把表面的泥沙、污物冲掉，没办法把嵌在肉里的脏东西清出来，加上自来水本身就不是无菌的，如果不进行彻底消毒，感染的隐患一直都在。

判断伤口风险，不能只看创面大小，污染程度、损伤深浅、有没有异物残留，都很关键。

如果伤口自己清理不能到位或者红肿情况加重，一定不要硬扛，尽快就医处理。

擦伤如何处理？

收好这份实操指南

外出游玩难免磕碰，医生表示，面积不大、比较表浅的普通擦伤，可以先洗净双手，出血止住后用流动清水冲洗伤口，瓶装饮用水就可以应急。嵌在肉里、冲不掉的砂石千万别用手去抠，尽快找医生处理。

污物清理干净之后再用碘伏消毒伤口周边皮肤，破损创面不要反复倒酒精、双氧水，刺激性太强反而会损伤新生组织，不利于愈合。

膝盖这类经常活动、容易摩擦的部位，清洁后用不粘创面的无菌敷贴保护，普通创可贴、纱布要按时更换，换药时留意伤口变化。伤口恢复阶段不要泡温泉、游泳。

一旦发现伤口很深、止不住血，或是有异物嵌在里面取不出来，或是伤口红肿范围持续扩大、痛感加剧，流脓、有异味一定要及时上医院处理。

要记住伤口化脓不是在“排毒”，发烧也不能简单归为旅途劳累。如果出现高烧、寒战、浑身难受，不要只吃退烧药硬扛。若是摔伤后关节活动受限、没法正常走路，还要排查骨折。

最后，医生提醒，出门旅行，包里可以备上无菌纱布、创可贴、便携冲洗用品。擦伤后第一时间清洁保护，清理不干净、出现感染迹象及时就医，不要总想着“等回家再说”，以免小伤口发展成大麻烦。

图源：AI生成

常见误区

不是只有生锈铁钉扎伤才需要考虑破伤风。被泥土污染的擦伤，哪怕伤口很小，也要评估破伤风感染风险。

来源：健康杭州、杭州市第一人民医院湖滨院区

原标题：女子骑行擦伤后高烧不退，险些全身感染！医生提醒：伤口面积小，不代表没风险！

本文转自：温州新闻网 66wz.com