中小学秋假怎么放？注意这些误区（2026·10·28）

全国网络辟谣 2026-10-28 18:33:37

辟 谣 中小学秋假安排需注意这些误区

详情：2025年9月，商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出在放假总天数和教学时间总量不变的前提下，鼓励有条件的地方科学调整每学年的教学和放假时间，探索设置中小学春秋假，相应缩短寒暑假时间。目前多地已公布2026年秋假具体安排，针对网传相关不实说法，现逐一澄清。

秋假是“全国同天放”“全省自动同步”？

这项政策遵循国家层面定方向——探索设置、总量不变；省级搭框架——天数、时段、实施范围；市县和学校确定具体日期的实施路径。不存在“全国统一放假”或“全省自动同步”。

“秋假能和元旦、春节拼成8天10天”？

这种说法不准确。秋假本身不是法定节假日。一些地方把3天或4天秋假放在周中，再与周末衔接，形成连续休息时间，这是本地校历安排，不等于会自动与元旦、春节等后续法定假日叠加。

“全省或全市必须统一，学校不能调整”？

这也不符合实际。政策本身保留统筹空间：市级统筹指导，县级细化安排，学校结合考试、实践周、地域实际作具体排布。家长看到其他城市的时间表，不必直接套用到自己孩子所在学校。

“不放秋假=违规”或“必须报付费研学”？

这两条均属误读。

一是“没安排秋假是否违规”。国家和省级文件对春秋假多用“鼓励有条件地区探索”“重点在义务教育阶段实施”“可参照执行”等表述。未安排某一学段秋假，不等于学校违规；安排秋假的，也不意味着所有学段同步执行。

二是“必须参加付费研学”。春秋假鼓励开展社会实践、劳动体验、研学参观等活动，各地博物馆、图书馆、科技馆等公共场所也在假期期间面向中小学生及家庭提供服务。但“开展实践活动”不等于“强制报班”，更不等于“不交费就没有假期证明”。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

误 区 宿便、暴汗可以给身体“排毒”？

真相：近年来，“排毒”成为热门养生说法，清肠茶、排毒果蔬汁、汗蒸等方式层出不穷，不少人将疲劳、皮肤差、长胖等问题，都归因于体内“毒素堆积”。健康人真的需要定期给身体“排毒”吗？

事实上，人体自带完善的代谢排泄系统，可自主排出代谢废物。其中，肝脏可对酒精、药物及部分有害物质进行代谢与转化；肾脏过滤血液，排出尿素等废物与多余水分，维持水和电解质平衡；肠道排出食物残渣；肺部呼出二氧化碳。这些机制持续运转，无需依靠排毒产品集中“清理”。

那么，传说中积攒在肠道里的“宿便”，需要定期清除吗？实际上，“宿便”并不是一个规范的医学概念。食物消化后的残渣在大肠内吸收水分，形成粪便排出，属于正常生理现象。粪便在肠道内停留，并不意味着会持续产生需要额外排出的“毒素”。

此外，“出汗越多，排毒越彻底”的说法也并不科学。出汗的主要作用是调节体温，汗液主要成分是水，仅含少量电解质、尿素，只能带走少量代谢产物，并不是人体主要排毒途径。过度追求暴汗，容易造成水和电解质流失，引发头晕、乏力、脱水等问题。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

科 普 不再有“23:59:60”，闰秒机制退出对我国有何影响？

详情：近日，从国家市场监督管理总局获悉，第28届国际计量大会（CGPM）通过决议，自2027年5月20日起全球范围内停止插入闰秒，将协调世界时（UTC）与基于地球自转的世界时（UT1）的最大允许偏差放宽至3600秒（1小时）。这意味着，运行了半个多世纪的闰秒机制正式退出历史舞台。“23:59:60”这一特殊时间戳，今后将不再出现。

对中国而言，取消闰秒将直接降低多个关键领域的运行风险：中国时间频率机构的守时授时系统不再需要插入闰秒；5G基站、电网相量同步、金融时间戳等不再处理插入正负闰秒，运行的连续性和可靠性提升；北斗卫星导航系统设计方案中不再需要插入闰秒，会减少时间坐标转换出错的可能性。（来源：“新华网”微信公众号、央视财经）

通 报 网民自导自演“停车场剐蹭惊魂”被行拘

详情：近日，有网民发布视频称，“其在西安某商场停车场停车后，接到陌生电话称车辆被剐蹭，要求前往地库协商处置。其在察觉异常后调取车辆监控，发现可疑男子在车辆周边徘徊，随即联系商场保安陪同查看，后在车身上发现红色标记，心生害怕遂报警”，相关帖文引发关注。

经陕西省西安市公安局新城分局核查，该事件系当事人甘某自导自演的一出闹剧。所谓“车辆被剐蹭”“朋友打电话”“车辆被标记”等情况均不属实。甘某为博取流量，自行拍摄视频并在个人短视频平台发布，虚构事实制造恐慌情绪，扰乱网络公共秩序。目前，新城分局已依法对甘某作出行政拘留处罚。（来源：陕西省互联网联合辟谣平台、“西安公安”微信公众号）

通 报 安徽宿州通报5起网络谣言典型案例

详情：依托“净网-2026”专项行动，安徽宿州网信联合公安部门严厉打击整治网络谣言，现通报5起典型案例。

案例一：王某某在互联网平台发布一段自己坐在收割机里，前方有村民的视频，并配文称：“大部队来了，土匪进村了”。经查，王某某为博取流量，故意虚构事实扰乱公共秩序，造成不良社会影响。属地警方依法对王某某予以行政处罚。

案例二：王某为了博取眼球、吸引流量，在短视频平台利用AI生成“灵璧出现特大冰雹恶劣天气”的虚假信息，相关内容在网络平台传播扩散，误导广大网民。属地警方依法对王某予以行政拘留5日。

案例三：王某为博取流量，在转发网络截图时，恶意编造发布“现在又有偷孩子的了”的虚假信息，扰乱网络空间秩序，造成群众恐慌。属地警方依法对王某予以行政处罚。

案例四：杨某为吸引流量，在短视频平台编造杜撰“农村六大改革”谣言，散布虚假政策信息，误导广大网民，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。属地警方依法对杨某予以行政处罚。

案例五：赵某某为宣传楼盘商铺，授意同事徐某某在某房屋中介微信群内发布“泗县某酒店一个亿整体对外卖”的不实信息，多个自媒体账号随后转发扩散，引发公众误解，严重干扰了该酒店正常经营秩序。属地警方依法对赵某某、徐某某予以行政处罚。（来源：“网信宿州”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com