深圳街头APEC氛围渐浓

1 /4

10月28日，深圳红荔西路绿化景观带上布设的APEC主题花坛。随着亚太经合组织（APEC）第三十三次领导人非正式会议临近，深圳在全市主次干道、公园、商圈等地布设了主题景观，以热烈浓厚的氛围，迎八方宾客。中新社记者 陈骥旻 摄