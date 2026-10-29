工人日报 2026-10-29 10:59:16

每到求职招聘旺季，这类看似对毕业生们“利好”的消息便不时在网络上出现。就在一些毕业生信以为真、满怀期待准备踏入心仪岗位之时，等待他们的却是一个个求职陷阱。

“只需几万元，就能通过内部推荐渠道保进央国企，你还等什么”“应届生即可，不限专业，报名录取率超九成”……据近日《法治日报》报道，每到求职招聘旺季，这类看似对毕业生们“利好”的消息便不时在网络上出现。就在一些毕业生信以为真、满怀期待准备踏入心仪岗位之时，等待他们的却是一个个求职陷阱。

又是一年秋招，一份稳定体面的工作是许多人追求的目标，其中，央国企和事业单位等更是热度颇高。然而，一些不法分子也从中嗅到了“商机”。他们的套路其实并不高明，其“剧本”大同小异：先以“央国企就业”为噱头，在社交平台发布虚假招聘信息引流；再假冒权威专家或自称手握“内部名额”，抛出“普通网投简历过不了筛选，付费内推才能直通面试”等话术，渲染名额紧张、错过不再有的紧迫感；随后伪造聊天记录、成功事例乃至劳动合同、就业协议，让人误以为其“有关系、有门路”；最终以“内推服务费”“面试打点费”“入职保证金”等名目收费，收款后又以“政策变化”“领导调整”为由拖延搪塞，甚至直接失联……

“花钱进央国企”的骗局之所以屡屡得手，关键在于精准利用了就业焦虑和信息差。一方面，对有些迷茫的应届生来说，“稳定编制、高薪福利、晋升无忧”的“画饼”正中下怀；一些家长也期盼孩子端上“铁饭碗”，焦虑之下更容易轻信“托关系走门路”的说辞。另一方面，央国企选人用人有严密的流程、严格的纪律，可不少求职者对此不够了解。不法分子正是利用这种信息差，歪曲官方招聘政策，把子虚乌有的“内部名额”编得有模有样。

就业无捷径，求职要走正道。毕业生应当明白，凡是承诺“百分百包过”的，基本都是骗局。“花钱托关系”不仅不受法律保护，还可能涉嫌行贿，甚至搭上前程。求职要认准官方网站和平台，对其他渠道发布的信息，应注意核验账号资质，一旦受骗，保留好聊天记录、协议文本、转账凭证，及时向公安机关报案。

当然，遏制相关乱象，不能只靠求职者“单打独斗”。网络平台应落实内容审核之责，对涉及虚假招聘、有偿安置等违规内容快速排查下架；央国企要及时统一信息入口、主动辟谣，压缩冒名行骗的空间；监管部门要以“零容忍”的态度严打上下游黑产，让每一个环节的违法者都付出代价。

就业是最大的民生。对于莘莘学子来说，毕业后找到一份满意的工作是“人生大事”，但最可靠的“通行证”永远是个人实力和学识。唯有求职者走正道、平台守底线、监管亮利剑，才能让“花钱进央国企”的骗局无处遁形，让求职路上少一些陷阱、多一些保障。

来源：工人日报

原标题：“花钱进央国企”的骗局为何屡屡得手？

本文转自：温州新闻网 66wz.com