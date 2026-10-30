健康真相NO.731丨这项体检指标异常，小心藏在生活里的“化学刺客”

都市快报 2026-10-30 11:35:45

近日，女演员张雨绮在直播时自曝，体检时有一项指标异常，医生提示这大多和日常接触的塑料制品有关。

近日，女演员张雨绮在直播时自曝，体检时有一项指标异常，医生提示这大多和日常接触的塑料制品有关。她特别提醒大家：少用外卖塑料餐盒，不要直接触碰刚打印好的小票，美甲胶、美睫胶也可能是影响因素。

这一话题迅速冲上热搜。虽然她并未公布具体的指标名称，但这番话却戳中了很多人的隐忧：那些藏在生活角落里的“化学刺客”，究竟有多可怕？它们如何影响我们的身体？

警惕这些内分泌干扰物

浙江省立同德医院内分泌科王晓丽主任表示，外卖塑料餐盒、刚打印的小票、美甲胶、美睫胶，这些很可能与环境内分泌干扰物（EDCs） 在体内的负荷水平有关，它们也被称为“环境荷尔蒙”。

外卖常用的透明塑料餐盒，在生产过程中通常会使用锑作为催化剂。锑在常温下相对稳定，但遇到高温、油脂或酸性食物时，极其容易析出并迁移到食物中。长期过量摄入，可能对肝脏、心脏和神经系统造成损伤。

超市收银台、外卖单、电影票，这些常见的热敏纸，为了让字迹显色，表面通常涂有双酚A（BPA）。双酚A是典型的内分泌干扰物，长期接触可能干扰生殖系统、影响代谢，甚至与甲状腺疾病存在关联。你用手一摸，它就会残留在皮肤上，如果不洗手就直接拿东西吃、揉眼睛，双酚A就会进入体内。

美甲胶、美睫胶，以及很多软质的塑料制品（如保鲜膜、塑料拖鞋）中，常含有邻苯二甲酸酯。邻苯二甲酸酯也就是常说的“塑化剂”，它可以增加材料的柔韧性，但同样属于内分泌干扰物，可能影响男女生殖健康和代谢。

什么是内分泌干扰物？

内分泌干扰物（EDCs），世卫组织将其定义为：一种或多种外源性物质，能改变内分泌系统的功能，从而对完整的生物体或其后代产生不良健康影响。

通俗来讲，人体的内分泌系统就像是一套精密复杂的“锁和钥匙”系统，激素是身体分泌的“专属钥匙”，受体是器官上的“锁”。只有专属钥匙插入对应的锁里，才能发出正确的生理指令，比如该长高了、该睡觉了、该代谢脂肪了等等。

而内分泌干扰物（EDCs），就是外来的“假钥匙”或“破坏分子”。它们原本不是人体产生的，可能来自塑料、农药、化妆品等。

但由于它们的化学结构碰巧和天然激素很像，一旦进入人体，就可能会直接毒害分泌激素的器官，或者破坏激素在体内的运输和排泄；也可能伪装成真激素，对身体发出错误指令，比如导致小朋友早发育；还可能“占着茅坑不拉屎”，霸占了受体，让真正的激素无家可归。

“内分泌系统掌控着全身的代谢、生殖和发育，所以，EDCs的破坏力是全方位的。”王晓丽主任说。

内分泌干扰物常见的来源有以下几大类：

● 塑料制品：双酚A（BPA）、双酚S（BPS）、邻苯二甲酸酯（塑化剂）。

● 个人护理品：对羟基苯甲酸酯（防腐剂）、三氯生（抗菌剂）、合成麝香（香精）。

● 食品包装与厨具：全氟和多氟烷基物质（PFAS，防油防水涂层、不粘锅）、农药残留。

● 家居环境：溴化阻燃剂（电子产品、沙发海绵）、室内灰尘。

体检能查出吗？

很多人看了新闻后会焦虑：我能不能去医院抽个血、验个尿查一下？

王晓丽主任表示，这几项重金属或塑化剂指标一般来说需要到特定专业机构检测。普通人没必要盲目去医院做筛查，因为这类物质的代谢非常快，比如双酚A在体内的半衰期不到一天，偶尔一次的数值高低，并不能说明长期的健康损害。当然，如果你有明确的职业暴露史，在塑料厂、印刷厂等工作，建议去职业病防治机构评估。

抛开剂量谈毒性都是“耍流氓”。偶尔点一次外卖、摸一张小票、做一次美甲，不会立刻让你生病，真正需要关注的是“长期、低剂量、累积暴露”。

日常生活注意“排雷”

日常生活中，外卖打包盒千万别直接放进微波炉加热，买回家的热菜尽量倒进家里的陶瓷或玻璃碗中。塑料容器底部标有“5”（PP材质，聚丙烯）的相对最安全，可以进微波炉；标有“1”（PET）的绝对不能加热。

对付双酚A，建议摸完小票必洗手，绝不要用手揉眼睛或直接抓零食吃。孕妇和儿童尽量少碰；收银员等特殊职业建议戴手套。

对付邻苯二甲酸酯，美甲时尽量选择正规、通风良好的美甲店，操作时佩戴口罩，减少吸入，不要用美甲胶黏东西。

购买个人护理品时，避开含有“对羟基苯甲酸酯”（如羟苯甲酯、羟苯丙酯）和“三氯生”的产品。

居家时，经常开窗通风，用湿布擦拭家具表面的灰尘，减少阻燃剂等物质在室内积聚。

来源：都市快报

原标题：张雨绮直播自曝体检一项指标异常，医生提醒：吃外卖、摸小票、做美甲……警惕生活角落里的“化学刺客”

本文转自：温州新闻网 66wz.com