公安网安部门公布5起涉“那曲巴青地震”网络谣言案例（2026·10·30）

全国网络辟谣 2026-10-30 17:03:07

辟 谣 网传“立体AI养虾等投融资项目和专项投资基金”不存在

详情：近期，有部分不法机构和个人冒用农业农村部工作人员或乡村振兴领域专家名义，对农业农村部建设的农业农村基础设施融资项目库服务功能进行歪曲，以项目策划、投融资咨询为幌子实施诈骗。对此，农业农村部明确表示：融资项目库是农业农村部建立的公益性服务平台，不向农业经营主体收取任何费用。农业农村部不存在“国家农业再投入专项扶持贷款”“立体AI养虾专项资金项目”等虚假投融资项目和专项投资基金。切勿轻信不法机构宣称的可代办部委项目申报、能拿到大额专项扶持资金并要求预先支付手续费、考察费、资料费等虚假宣传。

如确有融资对接需求，请对接当地银行、农信社等正规金融机构，按规定提交申报材料。如需协助对接，可咨询当地农业农村部门，或登录农业农村部重大项目综合融资服务平台（https://apfp.agri.cn）融资项目库版块填报相关信息，申请融资对接服务。（央视新闻客户端）

误 区 经常跑步会把血管“跑坏”

真相：这种说法是个常见误区。

目前没有证据表明，规律、适度的跑步会直接损伤或“跑坏”血管。相反，适度跑步能改善血管弹性、促进内皮功能，并帮助控制血压、血脂、血糖和体重，对心血管健康总体而言是有益的。

需要区分的是，长期高强度运动对少数人群可能与冠状动脉钙化等改变有关，但这不等于血管被“跑坏”，也不能据此否定适度运动的益处。真正导致血管病变的，是年龄、遗传、高血压、糖尿病、吸烟等因素。

因此，建议适度、循序渐进地跑步，同时定期体检、控制危险因素。若运动中出现胸痛、胸闷、异常气短等症状，应立即停止并及时就医评估。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 公安网安部门公布5起涉“那曲巴青地震”网络谣言案例

详情：公安机关网安部门持续推进“净网—2026”专项行动，聚焦涉那曲巴青地震灾害网络谣言乱象，依法打击编造虚假灾情信息误导公众、扰乱网络秩序相关违法犯罪。现发布5起典型案例。

案例一：网民贡某在网络平台编造传播灾区附近某水库因地震即将坍塌、周边群众面临危险的虚假险情信息，制造恐慌情绪，干扰救灾工作，产生不良影响。

案例二：网民何某在网络平台编造传播涉巴青地震不实遇难人数信息，捏造伤亡数据、夸大灾害后果，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

案例三：网民嘎某在网络平台编造传播涉巴青地震不实遇难人数信息，篡改真实灾情数据、炒作涉灾负面信息，混淆公众视听、扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

案例四：网民白某在网络平台编造传播涉巴青地震不实灾情信息，虚构伤亡数据，刻意渲染恐慌氛围，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

案例五：网民罗某在网络平台编造传播涉巴青地震不实灾情信息，误导公众认知，扰乱网络空间秩序，产生不良影响。

目前，属地公安机关已依法对上述人员作出行政处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

通 报 重庆市警方依法查处一起网络谣言案

详情：近日，重庆有网民发布信息，称自己“因曝光餐馆对外籍顾客免单而遭受言语攻击”，引发关注。

经属地公安机关核查，相关信息不属实。网民刘某（男，24岁）为吸引眼球、博取流量，通过伪造聊天记录截图等方式，凭空编造“某餐馆因顾客系外籍而免单”“外籍顾客女友私信要求其删帖并诋毁中国人”等不实言论，故意煽动网民情绪，扰乱网络公共秩序，造成不良社会影响。

目前，重庆璧山区警方已依法对刘某予以行政拘留处罚。（来源：“重庆辟谣”微信公众号、“平安璧山”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com