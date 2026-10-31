“薄肌”火遍全网！普通人该如何锻炼？

人民网科普 2026-10-31 11:24:12

“薄肌”大概是过去一年里健身行话中最具渗透力的词之一。它和“喝大水”“睡大觉”并称为当代年轻人的极简健康三部曲。

社交平台上，“薄肌男孩”“薄肌女孩”纷纷展示自己拥有紧致手臂和隐约马甲线的身体；曾经以“增肌增重”为荣的健身房，也开始出现一种新的诉求——不是练得更大，而是练得更“薄”。那薄肌到底是什么？如何可以拥有薄肌？今天一起来聊聊。

薄肌是什么？

薄肌的直观体验是“穿衣显瘦，脱衣有肉”。要想达到这个效果，需要同时满足两个条件。

1.体脂率足够低。这样皮下脂肪才不会掩盖肌肉线条，肌肉轮廓能透出来。根据各大健身博主给出的建议，体脂范围男性12%~16%、女性18%~22%左右才能让肌肉线条显露。作为参照，美国临床营养学杂志给出的健康体脂范围，男性20~39岁约为8%~19%，女性约为21%~32%。薄肌所指向的体脂，大致落在健康范围的下限边缘。

2.有一定肌肉量，但围度不过分发达。薄肌不是“纯瘦”。网上对它的批评中最精准的一句是：“很多所谓的薄肌，本质只是单纯瘦，肌肉量根本不够”。它要求肩背有轮廓、手臂有线条、胸腹有隐约的结构，但整体不呈现健美式的大块厚重感。直白点说就是：要看得出练过，但不能看得出“练很大”。

所以，薄肌的难点不在于“练大”或“减脂”中的任何一端，而在于精雕细琢。减得太狠会干瘦，练得太猛会偏离形态，吃得太松线条又会糊掉。它不是遵循一条简单的规则就可以，而是一个需要同时管理肌肉量和体脂率的窄窗口。

想练薄肌，最容易踩哪些坑？

1.训练重心放有氧

把“薄”等同于“有氧为主”，结果肌肉在无声流失。为了压低体脂，很多人会把训练重心押在有氧上。

但同期训练（concurrent training，力量训练和耐力训练安排在同一时期训练的方法）相关研究提示，有氧和力量训练安排不当时，有氧部分可能对力量与肌肉增长产生干扰效应。更直接的问题是：当能量摄入不足时，身体不会“只烧脂肪、不动肌肉”。

一项高蛋白低热量饮食联合力量训练的随机对照试验显示，即使有力量训练和蛋白质补充，热量缺口下的瘦体重（lean body mass, LBM，体重里除去脂肪之后的那部分重量。它不是一个“瘦的人”的体重，也不是单指肌肉）仍然面临下行压力，干预组的意义在于“更好地保留瘦体重”，而非无损增肌。对于一个本来就肌肉量不多的普通人，过度有氧叠加节食，最可能的结局是体脂降了，但该有的线条也没了。

2.不用重量

为了“不壮”而不敢用重量，这是薄肌追求中最具讽刺意味的误区。怕练大，于是选很轻的重量、做很多次，以为这样“只塑形不增肌”。

但肌肉训练的核心适应机制是渐进超负荷：只有当负荷持续超过它已经习惯的水平，力量或围度才会发生可见的变化。用永远不挑战的阻力训练，结果既不会“壮”，也很难“有线条”。美国运动医学院（American College of Sports Medicine, ACSM）的立场声明明确指出，渐进抗阻训练是刺激适应的必要条件。刻意回避负荷，等于回避了改变本身。

3.节食太狠

节食太狠，把“低体脂”做成“低健康”。薄肌审美对体脂的偏爱，容易滑向对“更低”的无止境追求。但体脂过低本身有明确的生理代价，盲目追求极低体脂会扰乱激素分泌，带来健康隐患。

毕竟薄肌只是一种审美偏好，并非统一的健康标准。当饮食控制从适度控制变成长期大幅度限制，付出的代价可能不只是肌肉流失，还有精力、情绪和内分泌功能紊乱。

普通人到底应该怎么练？

这里需要先讲清楚一件很多人不愿意承认的事：大块头肌肉，不是“想有就能有”的。

骨骼肌对力量训练的肥大反应存在巨大的个体差异。换句话说，一个人最终能长多少肌肉，是训练、营养、恢复和基因共同写下的结果，而不是审美意志的单方面产物。为“怕练成金刚芭比”而畏首畏尾，多数时候是在为一个大概率不会发生的结局支付不必要的代价。

对于以“变得更有力量、更健康”为目标的普通人，可以参考以下：

1.把渐进超负荷当作主线，而不是把体脂率当作唯一目标。每周至少进行两次，每次至少间隔48小时以上，并且针对8到10个主要大肌肉群进行锻炼，身体健康的人，一组进行8至12次重复次数；如果是年长者或体力较差的人，一组则进行10到15次重复次数，覆盖主要肌群。判断进步的标准不是“今天消耗了多少卡路里”，而是同样的动作，能不能在保持动作质量的前提下多做一两次，或者加一点重量。“二二法则”提供了一个简单的操作化尺度：如果连续两次训练都能在目标次数上多做2次，就可以考虑加重。

2.力量训练为主，有氧为辅，而不是反过来。有氧对心肺健康有价值，但不应该挤占力量训练的位置。如果同期进行，把有氧放在力量训练之后，并优先选择快走、慢跑、单车等中低强度形式，有助于减少干扰。每周每个肌群至少安排一定量的直接或间接训练，比纠结“最佳分化”重要得多。

3.吃够蛋白质，守住温和赤字，拒绝“先饿瘦再练”的捷径。在需要减脂时10%~20%的温和热量赤字比大幅度节食更有利于保留瘦体重。蛋白质摄入量可参考每公斤体重1.6~2.2克的范围，同时保证碳水在训练日有足够供给。一个常见的错误路径是“先把自己饿瘦，再去练力量”，但低能量可用性状态下，训练表现和恢复都会受损，瘦下来的体重里相当一部分可能正是本就不富裕的肌肉。

接受“薄”是一个结果，而不是一个可以直接训练的对象。大家能做的，是逐步建立力量、保留肌肉、把体脂控制在合理区间，然后让形态作为这些过程的副产品出现。审美可以多元，但身体对负荷、能量和恢复的回应，不因潮流而改写。

本文转自：温州新闻网 66wz.com