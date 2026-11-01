北京首次发现隋代长城遗存

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这是在北京昌平大岭沟早期长城戍堡遗址出土的隋五铢钱（9月17日摄）。10月31日，北京市考古研究院考古人员在第四届京津冀考古学术交流活动上发布了北京昌平大岭沟早期长城戍堡遗址考古收获。通过考古发掘出土遗物，结合历史文献记载，经专家论证综合判定，昌平大岭沟早期长城戍堡遗址主体时代为北齐、隋代，金代仍有一定延用。考古人员介绍，这是北京地区首次发现的隋代长城遗存，对研究北京早期长城的年代、位置、走向、军事防御体系具有重要价值，对研究河北、山西境内的隋代长城位置与走向具有重要意义。2026年8月16日至10月9日，北京市考古研究院对昌平大岭沟早期长城戍堡遗址开展了主动性考古发掘工作。新华社发（北京市文物局供图）