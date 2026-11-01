健康真相NO.733丨注射几十针玻尿酸换“长高”3厘米？医生提醒：是视觉假象，损伤不可逆！

光明网、江苏新闻、经视直播、新晚报、大河报 2026-11-01 11:26:00

近日，一女子在直播中自曝，为了“长高”3厘米，在颅顶区域注射了几十针玻尿酸，身高从160cm“变”成了163cm，并为此反复冰敷头部。四川省广元市中心医院皮肤医疗美容科副主任医师范林明表示：颅顶注射几十针玻尿酸来“长高”，风险很大。

近日，一女子在直播中自曝，为了“长高”3厘米，在颅顶区域注射了几十针玻尿酸，身高从160cm“变”成了163cm，并为此反复冰敷头部。话题冲上热搜后，不少网友把这当成一种新奇的“变美思路”。

四川省广元市中心医院皮肤医疗美容科副主任医师范林明表示：颅顶注射几十针玻尿酸来“长高”，风险很大，而且很多风险一旦发生就是不可逆的。这不是危言耸听，而是由头皮的解剖结构、毛囊的脆弱性以及大剂量填充的操作方式共同决定的。

“长高”是错觉，靠的是超量填充

成年人身高由骨骼决定，往头皮里打玻尿酸不可能让骨骼变长。所谓的“长高”，本质上是增加颅顶软组织厚度，让头部纵向轮廓在视觉上被拉长，从而产生显高的错觉。范林明指出，颅顶注射属于填充类医美的延伸应用，原理是利用玻尿酸的容积占位效应在头顶堆积厚度，但头皮不是面部，颅顶能够安全容纳的额外容积非常有限。

有解剖研究显示，颅顶区域即使进行较大量的填充，实际高度增量通常以毫米到1厘米左右计算。这意味着“几十针换3厘米”要么依赖超常规的注射量，要么依赖注射层次和范围超出颅顶常规安全边界。

几十针下去，毛囊血管先受伤

范林明强调，颅顶注射最需要警惕的不是“有没有效果”，而是“头皮答不答应”。头皮软组织本身处于较高张力状态，毛囊密集分布，血供来源相对固定。当较大体积的填充物被注入头皮浅层或中层时，首先受到挤压的是局部微循环。毛囊对缺血十分敏感，血供受影响时，轻者表现为注射区域局限性脱发，重者出现片状脱发。最严重的并发症为血管栓塞：填充物误入头皮动脉，或是局部压迫阻断血流，可造成头皮软组织缺血坏死，毛囊被不可逆破坏，遗留瘢痕性秃发。该区域瘢痕化后，即便后期行植发手术，移植毛发成活率也显著偏低。

范林明说，几十针大剂量注射带来的张力负荷和血管压迫，远高于常规小剂量填充，“风险很大，不是概率问题可以轻描淡写带过的”。此外，大剂量玻尿酸吸水膨胀还会加重局部压迫，溶解酶也不一定能完全逆转已经发生的缺血损伤。

误区：打深一点≠安全

有人以为，只要把玻尿酸打在骨膜上层、打得足够深，就能避开毛囊和血管。范林明提醒，这种想法在颅顶区域并不可靠。骨膜上层虽是填充注射相对安全的解剖平面，但解剖研究证实，即便直视下操作，也很难将填充物精准局限于骨膜上层，材料仍可向浅层弥散，增加累及血管的风险。颅顶头皮血管并不稀疏，只是不像面部危险三角那样存在与眼眶、颅内血管的广泛吻合支；但头皮内部血供网络相互连通，大容量、高压力注射带来的栓塞风险，不能被“颅顶血管少、更安全”的错误认知误导。

理性看待审美，不推荐大剂量填充

范林明注意到，颅顶注射之所以被公开讨论，背后是“高颅顶显脸小、显幼态”的审美叙事在推动。当一种审美偏好被简化成“打几针就能实现”的消费话术时，适应证、禁忌证和操作边界往往最先被忽略。她明确表示，颅顶填充不适合作为常规医美项目推广，更不推荐为了“身高数据好看一点”而追求几十针的大剂量注射。

如果确实考虑颅顶区域填充，至少应由具备医学解剖资质和注射经验的医师充分评估，使用合法获批的透明质酸产品，在可控制的剂量和解剖层次内操作，并保留随时可以用溶解酶干预的条件。但即便满足这些条件，大剂量颅顶注射的风险仍然很大。

来源：光明网、江苏新闻、经视直播、新晚报、大河报

原标题：注射几十针玻尿酸换“长高”3厘米？医生提醒：是视觉假象，损伤不可逆！

本文转自：温州新闻网 66wz.com