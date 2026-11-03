2026-11-03 10:45
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：鲍苗苗
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
比赛将泰山千年古道变身前沿科技赛场，打造山岳实景具身智能机器人竞技赛事。记者 徐速绘 摄
本次比赛设置竞速赛与专项赛两大类别，有近90支队伍参赛。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，一台足式机器人在参加比赛。记者 朱峥 摄
11月2日，一个人形机器人在参加比赛。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，首届世界机器人登泰山大赛在山东泰安举行。记者 徐速绘 摄
11月2日，一个足式机器人在参加比赛。记者 朱峥 摄
11月2日，一个足式机器人在参加比赛。记者 朱峥 摄
11月2日，一个足式机器人在参加比赛。记者 朱峥 摄
11月2日，一个足式机器人在参加比赛。记者 朱峥 摄