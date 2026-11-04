发布虚假警情通报，传播“一家五口在家烧炭自杀”谣言，男子被行拘

公安部网安局微信公众号 2026-11-04 10:26:54

经核查，网传“河南郑州中原区王某一家五口在家烧炭自杀”的“警情通报”系伪造，内容为恶意编造的谣言。目前，属地公安机关已依法对在互联网平台发布该虚假“警情通报”的男子处以行政拘留8日处罚。

近日，网上流传一份所谓的“警情通报”，谎称“河南郑州中原区王某一家五口在家烧炭自杀”，引发网民广泛关注。

经核查，网传“警情通报”系伪造，内容为恶意编造的谣言。

目前，属地公安机关已依法对在互联网平台发布该虚假“警情通报”的张某亮（男，40岁）处以行政拘留8日处罚。

法条链接

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十九条，有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者一千元以下罚款：（一）故意散布谣言，谎报险情、疫情、灾情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的；（二）投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质扰乱公共秩序的；（三）扬言实施放火、爆炸、投放危险物质等危害公共安全犯罪行为扰乱公共秩序的。

《中华人民共和国刑法》第二百九十一条之一第二款编造、故意传播虚假信息罪：编造虚假的险情、疫情、灾情、警情,在信息网络或者其他媒体上传播,或者明知是上述虚假信息,故意在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。

来源：公安部网安局微信公众号

原标题：净网专项行动丨发布虚假警情通报，传播“一家五口在家烧炭自杀”谣言，张某亮被行拘

本文转自：温州新闻网 66wz.com