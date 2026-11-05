2026年世界互联网大会乌镇峰会“举报共治 护企远航：企业网络名誉权保护”论坛举行

中国网信网 2026-11-05 09:37:24

11月4日，2026年世界互联网大会乌镇峰会“举报共治 护企远航：企业网络名誉权保护”论坛在浙江乌镇举行。论坛聚焦互联网时代企业网络名誉权保护议题，旨在汇聚多方合力，优化营商网络环境，护航企业高质量发展。中国国家互联网信息办公室副主任张拥军、浙江省人民政府副省长胡伟出席论坛并致辞。坦桑尼亚通信和信息技术部常务副秘书尼古劳斯·梅里尼奥·姆卡帕出席论坛。

11月4日，2026年世界互联网大会乌镇峰会“举报共治 护企远航：企业网络名誉权保护”论坛在浙江乌镇举行。论坛聚焦互联网时代企业网络名誉权保护议题，旨在汇聚多方合力，优化营商网络环境，护航企业高质量发展。中国国家互联网信息办公室副主任张拥军、浙江省人民政府副省长胡伟出席论坛并致辞。坦桑尼亚通信和信息技术部常务副秘书尼古劳斯·梅里尼奥·姆卡帕出席论坛。

与会嘉宾围绕涉企网络侵权治理、人工智能赋能企业名誉权保护、跨境名誉风险管理等热点展开交流。在圆桌对话环节，嘉宾们分别就“中外企业维权经验与挑战”和“媒体责任、司法实践与监管协同”两大议题深入探讨，共同为构建清朗、公平、可信的营商网络环境建言献策。论坛还发布了中英文版《涉企网络侵权举报指南》及《“举报共治 护企远航”倡议》。

本次论坛由中国中信集团有限公司、科大讯飞股份有限公司主办，中央广播电视总台国际在线、北京快手科技有限公司协办，来自政府主管部门、各类企业、互联网平台、新闻媒体机构，以及法律界、学术界的100余位代表参会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com