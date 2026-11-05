秋日氛围感拉满 北京钓鱼台银杏大道换上“金装”

2026-11-05 10:49
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
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11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄
11月4日，北京钓鱼台银杏大道叶染金黄，迎来最佳观赏期，吸引游人前来拍照打卡。中新网记者 韦俊龙 摄