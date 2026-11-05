“多地禁用电动车挡风被”系误读（2026·11·05）

全国网络辟谣 2026-11-05 18:16:38

辟 谣 “多地禁用电动车挡风被”系误读

详情：近日，有网传消息称“多地禁用电动车挡风被，最高罚500元”。经检索多地的电动自行车管理法规，目前未明确规定电动自行车禁止加装挡风被，但相关管理规范划出了加装行为的边界。如，《江苏省电动自行车管理条例》规定：电动自行车不得加装车篷、车厢等改变外形结构、影响行驶安全的装置。今年施行的《北京市非机动车管理条例》规定：禁止加装车篷、车厢、座位、照明装置、高分贝喇叭等，同时禁止“其他影响通行安全的改装、加装行为”。

作为交通行为的参与者，首先考虑的应该是安全。地方性规定对加装有要求的，需严格遵守。电动车骑行者有保暖需求，但挡风被带来的安全隐患也不容忽视。骑电动车出行尽量选择分体式保暖方式——戴好安全头盔，使用保暖手套、护膝、围巾等，保持双手灵活、视线清楚；遇到路口、转弯，以及雨雪等天气更要提前减速，确保安全回家。（来源：央视新闻）

辟 谣 “成都禁鸣通告废止意味着可随意鸣笛”不实

详情：近日，四川成都交管发布通告，废止原有机动车鸣喇叭管理通告。不少市民疑惑，这是否意味着以后开车可以随意鸣笛？对此，成都交警明确回应，并非如此。文件废止不等于鸣笛 “解禁”。后续由生态环境部门联合公安划定禁鸣路段、时段，违规鸣笛将由交警依法查处。成都各地禁鸣管控范围，以属地现行有效公告为准，不能仅凭旧通告废止的消息自行判断。（来源：“四川举报辟谣”微信公众号、“四川日报”微信公众号）

科 普 网红“除菌消毒卡”挂在身上就能防流感？

详情：近日，一种宣称佩戴在胸前就能抑菌防病毒的“空气除菌消毒卡”热销网络。这类产品大多以二氧化氯为主要成分，商家打出“抑菌率超99％”“行走的消毒器”等宣传口号，还把“防流感”“腺病毒空气净化”当作新卖点。

消毒卡宣称抑菌率超99％？

真相：商家的检测报告，一般是把消毒卡和测试菌种放置在狭小密闭实验舱内长时间测试，才得到99％以上的除菌结果。但我们日常所处的教室、地铁、商场都是通风开放空间，消毒卡缓慢释放的二氧化氯气体会快速被气流稀释吹散，很难维持消毒所需要的有效浓度。中消协明确指出，部分商家大肆渲染“消杀率99.99％”属于虚假宣传，已有相关案件通过公益诉讼作出判决。消费者要分清实验室理想条件和真实生活场景，不要被亮眼检测数字误导。

专家提醒，秋冬预防呼吸道传染病，还是要坚持科学防护：规范佩戴口罩、勤开窗通风、做好手卫生，规律作息提升自身免疫力，不要迷信网红便携“黑科技”产品，避免交“智商税”。（来源：“经济日报”微信公众号）

提 示 教育部2027年高考报名防骗预警

详情：2027年普通高校招生考试报名工作已陆续启动。部分省市于10月中下旬至11月初集中开展网上报名，艺术类、体育类等考试报名与高考报名同期进行。从往年情况来看，报名节点正是涉考诈骗的集中冒头期。一些不法分子利用家长群、志愿填报账号散布“报名失败”“名额紧张”等不实信息，制造焦虑、诱导付费，严重干扰正常报名秩序。为此，教育部梳理汇总了近年来高考报名阶段的高发骗局，提醒广大考生和家长提高警惕。

1.报名只认省级考试院官网，不信“内部补报名”“代报名额”

是否存在补报名、哪些考生可以补报、何时补报，只看省级考试院正式文件，不听任何“内部消息”。凡是声称“内部补报名”“代报名额”“交钱可操作”的，均是诈骗话术。考生和家长切勿将身份证号、学籍号、验证码交给任何“中间人”。

2.短信里的“报名异常”“资格未通过”链接，一律不点

高考报名审核结果、缴费状态等，只能通过省级教育考试院官方报名系统查询，教育部门和考试机构不会以短信形式单独发送含陌生链接的“审核异常”通知。若收到来源不明的“报名失败”“资格异常”短信，不要点击链接、不输入个人信息、不提供验证码。如需核实，请登录所在地区的教育考试院官网核实，或拨打官方咨询电话确认。

3.缴费只走系统内官方通道，不向任何私人账户转账

高考等费用的标准、缴纳方式和收款账户，均以省级教育考试院官方通知为准。任何要求向私人账户转账的行为，无论理由多么“紧急”“内部”，请直接拒绝。缴费前请核对收款方名称与官方公告是否一致，切勿向个人账户汇款。

4.警惕“代办高考报名资格、获取优惠分值”骗局

高考报名资格和各类优惠政策资格由公安、教育等多部门联合审核，并且公开公示。高考报名资格不存在“代办”“包装”空间，任何声称“花钱就能搞定资格”的承诺都是骗局。请勿将户籍、学籍等核心材料交给任何中介或个人“代办”，也不向任何声称能“操作资格”的账户转账。

教育部提醒广大考生和家长：

高考报名关键操作应由考生本人完成；费用、材料、缴费账户以官方通知为准；不信“内部补报名”“代报名额”，不点短信异常链接，不向任何私人账户转账。如遇可疑情况，第一时间向学校、当地招生考试机构或公安机关核实。如遇诈骗线索，请保留证据并立即报警。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com