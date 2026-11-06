央广网 2026-11-06 09:32:00

公司可以用补休代替加班工资？医保个人账户里的钱只能本人用，没法给外省的父母？花几万元“内推费”就能直签进央国企、拿到正式编制？这些统统辟谣啦！

临近年末，年终结算、求职招聘进入高峰。快来跟着“辟谣侠·启明”一起辟谣斩谣，读懂政策条规，守护好自身合法权益。

公司可以用补休代替加班工资？

真相：要看是哪种加班。《中华人民共和国劳动法》第四十四条规定：工作日延时加班支付不低于工资150%的报酬；休息日加班应先安排补休，不能补休的支付200%；法定节假日加班支付300%。也就是说，只有休息日加班可用补休替代，其余两种必须支付加班工资。

医保个人账户里的钱只能本人用，没法给外省的父母？

真相：已经可以了。自2026年10月16日起，医保钱包2.0版已在全国所有省份上线，职工医保个人账户资金可跨省共济给近亲属，在外务工的子女能把账户资金给省外参保的父母看病。共济采用“虚拟额度”，不实际划账，家人刷自己的医保码即可实时结算。

花几万元“内推费”就能直签进央国企、拿到正式编制？

真相：是骗局。不法分子冒用央国企名义，在社交平台发布“急招数万人”“不限专业”等虚假信息引流，再虚构“内部推荐渠道”，以“内推服务费”等名义收费，收款后便失联。有关部门提醒：央国企招聘有正规流程、不收取任何费用，求职者应掌握正确招聘信息获取渠道，防止不法分子利用信息差实施诈骗。

来源：央广网

原标题：年末传言别轻信！加班、医保、求职一次说清

本文转自：温州新闻网 66wz.com