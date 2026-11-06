网传“不放秋假就是违规”是真的吗？

央视新闻客户端 2026-11-06 09:32:45

秋假是指在秋季学期中，为中小学生增设有别于寒暑假的短假期。对于秋假的实施范围、放假时间以及学校是否可以自主调整等问题，网络上存在一些认识误区。专家表示，目前国家层面没有对中小学秋假的实施学段、放假时间等作出全国统一的强制性规定。各地是否实施、如何安排，应以当地出台的具体政策为准。

近期，多地陆续公布2026年中小学秋假具体安排，网络上也出现了秋假“全国同天放”“全省自动同步”“不放秋假就是违规”等说法。这些说法是否准确？中小学秋假究竟该怎么放？来看专家的解读。

秋假是指在秋季学期中，为中小学生增设有别于寒暑假的短假期。对于秋假的实施范围、放假时间以及学校是否可以自主调整等问题，网络上存在一些认识误区。

专家表示，目前国家层面没有对中小学秋假的实施学段、放假时间等作出全国统一的强制性规定。各地是否实施、如何安排，应以当地出台的具体政策为准。

中国教育科学研究院副院长 李晓强：从国家层面现在并没有一个强制的统一的要求，说哪个学段、哪个时间必须全国要统一放假，还是要根据各地方出台的政策。在这个前提下，学校也可以根据本地的具体规定来灵活调整。暂时还没有出台明确政策的地方，也并不代表违规。最终是要提高春秋假的质量，而不是形式。

从已公布的秋假安排来看，各地在放假时间、天数等方面存在差异。部分地区将3天或4天的秋假与周末或其他假期相衔接，形成连续休息时间。但这属于当地校历的具体安排，并不意味着秋假可以自动与法定节假日叠加。

2025年9月，商务部等9部门印发《关于扩大服务消费的若干政策措施》，提出在放假总天数和教学时间总量不变的前提下，鼓励有条件的地方科学调整每学年的教学和放假时间，探索设置中小学春秋假，相应缩短寒暑假时间。

春秋假“开展实践活动”不等于“强制报班”

除了秋假怎么放，假期怎么过也是不少家长关注的问题。专家表示，春秋假鼓励开展社会实践、研学参观等活动，但“开展实践活动”不等于“强制报班”，更不等于“不交费就没有假期证明”。

中国教育科学研究院副院长 李晓强：研学是首先基于自愿，并不是一个强制动作。这个选择权在家长和学生。研学还有一个很重要的原则就是基于公益。有些学校可能会利用秋假时间组织研学旅行，在这个活动中也要基于自愿的原则。

如何让孩子过好秋假？

不妨多些“留白”

秋假怎么放，各地有不同安排。秋假放了之后，如何让孩子们过得更加充实、更有意义？有人期待带孩子错峰出游，也有人面临“孩子放假、家长上班”的看护难题。如何让秋假真正发挥作用？

专家表示，要让秋假真正发挥作用，学校首先要统筹好教学与假期安排，避免因调整假期而增加学生负担。同时，也要给学生留出自主探索、放松身心的时间。

中国教育科学研究院副院长 李晓强：从学校这方面，不要因为赶春秋假造成匆忙减少教学的时间，否则是给学生额外增加负担。同时也不鼓励在放春秋假期间，再给学生留家庭作业。可以有一些目标任务式的探索式的活动，但总体上还是要给学生一个难得的留白的时间。

落实职工带薪休假制度为陪伴孩子创造条件

除了学校科学安排，家庭和社会的支持同样重要。专家建议，落实职工带薪休假制度，为家长陪伴孩子创造条件；同时加强公益性服务供给，满足不同家庭的假期需求。

中国教育科学研究院副院长 李晓强：要进一步推动职工带薪休假能够落到实处。这样家长才会利用错峰休息的时间，陪同孩子更多地走出去。同时还要强调一些兜底的原则。可能学校、一些公益组织、少年宫，就要提供一些公益性的、优惠性的举措，让这部分孩子能够同样有机会去接触社会、接触大自然。

来源：央视新闻客户端

原标题：真相来了丨网传“不放秋假就是违规”是真的吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com