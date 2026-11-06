全国网络辟谣 2026-11-06 17:35:46

辟 谣 “‘智慧教室’会侵犯学生隐私”系误读（2026·11·06）

详情：近日，近年来，随着教育数字化的推进，智慧教室在越来越多高校落地。从课堂录播到课堂行为分析，新技术在赋能教学管理的同时，数据采集边界问题也引发了师生和家长对隐私保护的关切，一些不实传言借机滋生。

这类谣言主要有三种套路：一是“张冠李戴”，旧图新用。将几年前的安防监控画面、其他学校的录播截图，或者正常的教学督导截屏，配以“某校最新AI监控系统”标题传播，制造恐慌。二是“偷换概念”，混淆功能边界。将普通的“物理监控”（如防作弊、安全安防）直接等同于深度的“生物识别”（如人脸比对、微表情分析）；将系统招标参数中的“技术选项”，夸大为其已全面启用的“实操功能”。三是“过度引申”，关联切身利益。把正常的后台“群体考勤统计”或教学数据复用，曲解为“针对个人的课堂状态打分”，甚至编造“数据直接挂钩平时成绩、取消考试资格”等不实信息。

针对这类技术应用，国家在政策与法律层面早已划定清晰的“数据红线”：《中华人民共和国个人信息保护法》将人脸等生物特征信息列为敏感个人信息，处理须基于特定目的和充分必要性，并依法取得单独同意。《人脸识别技术应用安全管理办法》明确，存在其他非人脸识别技术方式的，不得将人脸识别作为唯一验证方式。对高校而言，解疑关键在于“沟通前置”：上线行为记录、数据采集类系统前，主动向师生公开系统功能、数据用途、是否采集生物特征、有无替代方案，以透明打破“技术黑箱”，从源头防范信息不对称带来的误读。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

辟 谣 “新疆克州乌恰县发生5.0级地震致房屋倒塌”系谣言

详情：据中国地震台网正式测定，2026年11月4日05时34分，在吉尔吉斯斯坦发生5.0级地震，震源深度10公里，震中位于新疆克州乌恰县西南方向160公里，震中周边一定范围区域群众感受到震感。地震发生后，部分自媒体为博取流量，借本次地震震级，通过夸大现场、误导剪辑等方式，在网络平台发布“乌恰县发生5.0级地震，百余户房屋倒塌”等不实内容，误导公众。经核实，截至目前，乌恰县吉根乡、乌鲁克恰提乡、吾合沙鲁乡有震感，无人员伤亡和财产损失情况。（来源：乌恰县委网信办）

误 区 静脉曲张袜可以当瘦腿神器？

真相：这是一种常见误区。静脉曲张袜（医用弹力袜）依靠从脚踝到大腿梯度递减的压力，促进下肢静脉血液回流，帮助静脉曲张患者缓解酸胀水肿。它并不能燃烧、分解脂肪。穿上静脉曲张袜后，腿部受压迫，视觉上暂时显得紧实；若腿部原本有水肿，水肿消退后腿围也可能变小，但这并不代表脂肪减少，更不意味着真正瘦腿。

需要警惕的是，将医用弹力袜当作瘦腿神器日常穿着存在不小风险：压力等级、尺码选择不当或穿着方式错误，可能造成局部勒压、疼痛、皮肤损伤等问题；存在下肢动脉供血不足等问题的人群不宜自行使用。想要真正减少腿部脂肪堆积，还是需要依靠合理饮食与规律运动。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

提 示 警惕不法分子冒用海关名义实施虚假招聘诈骗

详情：近期，有不法分子冒充海关总署、直属海关和隶属海关名义，通过网络平台发布虚假海关招聘信息实施诈骗，引发关注。

对此，海关总署人事教育司发布严正声明：全国海关公务员录用、事业单位公开招聘由海关总署及各直属海关单位、直属事业单位组织实施；相关招录、招聘信息通过中央机关及其直属机构考试录用公务员专题网站、中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台、海关总署、直属海关单位、隶属海关和直属事业单位官方网站发布。

全国海关从未委托、授权第三方中介机构、营利性组织或个人开展招聘，也未授权其通过自媒体平台发布相关招聘信息。请广大群众提高警惕，谨防上当受骗。（来源：“海关发布”微信公众号）

通 报 安徽宿州通报7起网络谣言典型案例

详情：依托“净网-2026”“宿州净网·清朗2026”专项行动，安徽宿州网信联合公安部门严厉打击整治网络谣言，现通报7起典型案例。

案例一：张某某为博取流量，在短视频平台发布视频配文虚构“泗县新汴河大桥有孩子因失恋跳河”的不实信息，误导网民，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

案例二：王某某因工程承包纠纷，在短视频平台多次发布“泗县某企业破坏农田、污染环境”的不实信息，扰乱企业正常生产经营。

案例三：刘某某为博取流量，在短视频平台发布“某镇这边千万别停留，掏心掏肺挖眼珠子”不实信息，误导公众，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

案例四：高某某在短视频平台发布一段交通事故现场视频并评论称：“刚开始三个警车追的”。经查，高某某为博取流量，发布不实言论，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。

案例五：刘某某因不服担保贷款纠纷处理结果，编造发布“银行内外勾结骗保”等不实言论，误导网民，干扰金融经营，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

案例六：闵某某为博取流量，编造发布“鞋城二路某学校一女生轻生”等不实言论，误导网民，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

案例七：张某某为博取关注，编造发布“捡拾玉米、抢玉米”等不实言论，扰乱公共秩序，造成不良社会影响。

以上人员均已被属地警方依法予以行政处罚。（来源：“安徽网络举报”微信公众号、网信宿州）

本文转自：温州新闻网 66wz.com