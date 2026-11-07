全国网络辟谣 2026-11-07 12:28:53

11月7日，立冬至。今天为大家解读四则关于立冬时节的认知误区。

11月7日，立冬至。今天为大家解读四则关于立冬时节的认知误区，一起来看↓↓

误区① 立冬=入冬，是冬季的开始？

解读：“立冬”与“入冬”，虽一字之差，却相去甚远。

立冬是太阳到达黄经225°的精准刻度，是日历翻到11月7日左右的“自然官宣”。入冬则是气象科学的严谨定义——当连续5天滑动平均气温低于10℃，则将这一气温序列中首个低于10℃的日期判定为入冬之日。

在我国北方地区，如西北大部、华北北部以及东北多地，冬季的开始大多能和立冬当天“同步”；立冬节气期间，冬季继续向南扩张版图，山东南部、河南大部、江苏北部等将会陆续迈进冬天的门槛；至于江南一带，真正的冬天通常需等到小雪或大雪节气才会陆续开启；而华南一带更是秋春相接，四季中难觅明显的冬季踪迹；对广州、深圳、北海等地的居民而言，他们不是迎来寒冬，而是“步入”秋天的怀抱。

由此可见，立冬仅为节气意义上的冬季开端，入冬的时间也非一成不变。

误区② “立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨”？

解读：诸如“立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨” “立冬下雨一冬涝，立冬无雨一冬旱”等说法，是古人在长期生活观察中总结的经验性谚语，带有明显地域性和局限性，并不具备现代气象学的科学精确性。

一个季节的气候受大气环流、海洋温度（厄尔尼诺、拉尼娜等）多重复杂因素共同影响，单凭某一天的天气无法做出长期、准确的预测。现代气象预报依赖超级计算机对海量数据的分析，目前也只能较准确地预测7-10天内的天气趋势。而即便是这种短期预报，也有一个不断修正的过程。因此，仅以单日天气来判断未来三个月的天气情况，并不科学。

误区③ 立冬该吃羊肉、膏方进补？

解读：“立冬补冬”“吃羊肉、膏方”是广为流传的养生误区。冬季进补讲究“辨证施补”，体质不同，补法截然不同。

首先，最适合冬季进补的是气虚、阳虚体质人群，可以适量吃些羊肉、山药、莲子等；阴虚火旺体质人群应选择“清补”，食用一些滋阴的食材，如百合、鸭肉、麦冬等；湿热体质人群则应尽量避免大补之物，多食羊肉会加重内热，反而伤身。

至于民间流行的滋补“膏方”更不是万能补剂。“膏方”通常由十几味甚至几十味中药经长时间熬制而成，具有良好的滋补作用，对体质虚弱或虚寒者较为适宜。但膏方一般由医生根据个人体质开具。至于体质湿热者、糖尿病患者，以及存在急性感染的患者，则不适合服用膏方。

冬补核心是“按需进补”，羊肉、膏方虽好，但非人人适用、更非补得越多越好。

误区④ 立冬后要“冬藏”，不能运动？

解读：“立冬后要‘冬藏’，必须静养、不能运动”是对中医养生理念的误读。中医“冬藏”的核心是顺应自然界阳气潜藏的规律，避免剧烈运动、大汗淋漓耗散阳气，绝非禁止一切身体活动。

国家卫健委指出，“冬藏”不等于“冬僵”，长期完全静养会导致气血运行迟缓、代谢下降，反而降低机体抵抗力与耐寒能力。冬季养生不主张剧烈运动，但推荐八段锦、五禽戏、太极拳等舒缓项目，运动强度以身体微热、微微出汗为度，这样既能促进气血循环、提升心肺功能，又不会耗散体内阳气。

立冬后运动建议选在日出后气温较高的时段，做好热身与保暖，运动后及时擦干换衣，避免寒邪入侵。科学的冬藏应遵循“动静有度”的原则，适度运动更有助于平稳过冬。

来源：全国网络辟谣

原标题：秋收冬藏：立冬=入冬，是冬季的开始？

本文转自：温州新闻网 66wz.com