为什么很多人喜欢用AI看病？AI诊断靠谱吗？医生：明确3条边界！

人民日报健康客户端 2026-11-08 11:47:32

“当时以为没啥大事，想着明早去医院看看就行。”在北京工作的于律师回忆起今年6月25日那个晚上，依然有些后怕。当天晚上10点，在老家的父亲突然舌头麻木、走路抬腿费劲，老人有“三高”病史，但症状看起来并不重。一家人的第一反应都是：先歇一晚，明天再说。

犹豫之间，于律师随手在AI平台查了下症状。AI结合症状描述给出的建议是“立即就医，可能脑梗”。于是于律师连夜开车赶回老家，第一时间把父亲送进医院。检查结果出来：急性脑梗死。万幸送得及时，刚好赶上溶栓的黄金时间窗。如今老人恢复正常，几乎没留下后遗症。

“尽管很多人吐槽AI，可它真的救了我老爹一命。”于律师这段经历发到网上后，引起了众多网友的热议与思考。不知道从什么时候开始，身体不舒服先搜一搜、问一问AI，成了很多人的习惯。有人靠它看病就医找科室，也有人担心：AI说的能信吗？会不会反而耽误病情？

为什么很多人看病前先问AI？

这背后并不是大家不信医生，而是一些很现实的就医困境。中国医学科学院阜外医院神经内科主任李淑娟在日常临床中也注意到了这一点。她说，“在我接诊的患者中，就诊前先问AI已不是个别现象，30%～40%是有的。”

一是“不知道挂哪个科”。身体不舒服，症状模糊，神经内科、耳鼻喉科、心内科都有可能，挂错了号，既耽误时间又浪费精力。李淑娟教授介绍，越是大医院、分科越细的医院，这个问题越突出。“比如阜外医院心内科分得特别细，有看冠心病的，有看心肌病的，有看心律失常的，很多人分不清楚。经常有患者挂了冠心病的号，结果却是来看心律失常的。”

二是“不知道严不严重”。于律师的父亲舌头麻、迈不动腿，症状看起来不剧烈，其他家属的第一反应是“明早再说”。很多急症的信号，恰恰就藏在这种“看起来没啥大事”里。

三是“就诊时讲不清楚”。医生时间有限，患者往往三言两语讲不清病程和诱因。李淑娟教授对此深有感触：“尤其老年人，原来是拿纸记，现在是对着AI平台说‘你看我问了一下’，让AI平台把不舒服的信息整理得更丰富一些。还有的拿着日常记录好的一个月血压、三年血脂波动、血糖情况。我们医生特别愿意让患者做这样的记录，比如慢性头痛的头痛日记，月经前后、生气着急、感冒之后什么时候疼，记下来对诊断很有帮助。”

看病就医AI能帮上什么忙？

医生总结3个真实作用

有的人把AI当“线上医生”，也有人觉得AI并不可信。在李淑娟教授看来，AI的价值从来不是替代医生，而是做好看病就医的3个“辅助”。

1.帮患者初步分诊，少挂错号。“AI能帮助患者找到一个比较合适的专业科室和医生。”李淑娟教授说。从“不知道该挂哪个科”到“大概知道该去哪个方向”，AI能帮患者少走弯路。但她也强调，最终的诊断和治疗，仍然由医生完成。

2.帮患者搜集信息，查证信息。曾有网友拿着AI提出的不同诊疗方法，去找医生咨询。医生一查发现，治疗指南确实更新了。李淑娟教授对此并不意外，“现在的指南共识、最新治疗，确实更新太快了，临床医生可能没那么快。AI对最新信息的抓取速度肯定比医生快，也更高效。”但她同时提醒，AI抓取的信息是否准确、是否适用于某一位患者，仍需医生结合临床判断和权威指南原文核实。

3.帮患者理解医嘱，梳理病史。有些患者术后出院，面对一堆用药说明和注意事项，容易遗漏。AI可以帮助整理“术后护理清单”，把用药时间、复查节点、饮食禁忌、伤口观察要点等以通俗语言呈现，方便患者和家属对照执行。

记住！AI不能替代医生

正确使用守住3条边界

AI工具正在成为很多人的健康助手。但也请大家注意，AI不能替代医生，科学正确地使用才是关键。

一、分清楚——“什么能问，什么绝对不能等”

正确使用：李淑娟教授说，有些日常场景可以问AI，比如症状初步梳理、挂号科室导航、术后护理注意事项整理、健康知识科普（如“三高”人群日常注意事项）、慢病管理（血压、血糖、血脂记录与指导）、用药副作用和服药时间剂量提醒等。

错误使用：急性胸痛、严重外伤大出血、意识模糊、儿童持续高热、呼吸困难等，这些情况应直接拨打120或前往急诊，不能先问AI。

这里必须明确一个界限。李淑娟教授举了个例子：“发生胸痛了，AI说‘不排除心梗’，那就马上自己吃阿司匹林，这样肯定不行。它只是预警。”AI可以提醒你“这个症状别拖”，但怎么治，必须交给医生。

二、正确问——“信息越全，参考的价值越高”

很多人问AI只说“头疼怎么办”“失眠怎么调理”，得到的答案自然宽泛没用。李淑娟教授建议，描述症状尽量说全这几点：

病程：这个症状出现多久了？

诱因：什么情况下会出现？累了？生气了？感冒了？

部位：具体哪里不舒服？

性质：疼痛是胀痛、刺痛还是闷痛？麻是一直麻还是一阵一阵？

伴随症状：有没有头晕、恶心、心慌等其他不适？

既往病史：有没有高血压、糖尿病？之前得过什么病？

用药情况：正在吃什么药？

提供信息越完整，AI给出的参考价值就越高一些。

三、科学用——“AI是助手，并不能替代医生”

于律师父亲最终获救，不只是因为AI提醒了脑梗，更因为于律师立刻行动、及时送医，最终由医生完成诊断和溶栓。AI可以喊“危险”，但真正解决问题的，一定是专业医生。

网友留言。图源：社交媒体

李淑娟教授提醒：“不管是听医生的还是听AI的，都有人会走极端。老年人高血压、心脏病，医生会说低盐饮食，AI也这么说。但有的人太极端，一点盐也不吃了，全身水肿、无力，一查血钠已经很低了。”因此，对于健康建议要把握好“度”，有不清楚的地方，及时跟医生沟通。

最后，AI可以帮你少挂错号、早点意识到危险、把病史整理得更清楚；但它不能帮你判断病情轻重，不能替你决定用药剂量，更替代不了医生面对面的问诊和个体化的诊疗方案。会用AI的人，拿它当省心的健康助手；不会用的人，把它当成医生来参考。这中间的边界，就是我们对自己健康该负的责任。

来源：人民日报健康客户端

原标题：为什么很多人喜欢用AI看病？AI诊断靠谱吗？医生：明确3条边界！

本文转自：温州新闻网 66wz.com