温州晚报 2026-11-09 08:29:16

今天是全国第35个消防日。2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式近日在温州市中西医结合医院举行。

温州网讯 今天是全国第35个消防日。2026年温州市消防宣传月暨温州市医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动启动仪式近日在温州市中西医结合医院举行。

11月消防宣传月期间，全市围绕“全民消防 生命至上——提高自防自救能力”消防日主题，将开展方言说消防、“爱心翼站”消防宣传角、亮屏行动及“企安心”消防服务、消防安全“三个来”、小餐饮场所“油锅行动”、电动自行车“一户充”等惠企惠民宣传活动。各县（市、区）还将结合实际同步联动开展各具特色的宣传活动。

为提升医疗机构从业人员自防自救能力，市消防救援局、市卫生健康委联合部署开展医疗机构从业人员消防安全素养大提升行动，重点培训“会正确报火警、会使用灭火器灭火、会连接消火栓灭火、会佩戴自救呼吸器自救和疏散人员”四项技能。

现场，与会人员参观了儿童绘画展示区、消防安全常识普及区，观看消防安全科普宣传片和AI电子侦查演示，并观摩了医务人员消防运动会。

市卫生健康系统同步启动首届医务人员消防运动会，市区12家医疗机构组队参赛。

来 源：温州晚报

原标题： 2026年温州市消防宣传月启动 首届医务人员消防运动会开赛

记者 叶雄伟/文 通讯员 刘吉利/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com